Los beneficios de donar leche materna, un acto de amor que contribuye a salvar muchas vidas

El Comité Provincial de Lactancia y el Comité de Lactancia de Sociedad Argentina de Pediatría, conmemoró el Día Mundial de la Donación de la Leche Humana, y la Dra. Norma Anzani de Rojas, referente del Programa de Lactancia de Santiago del Estero recordó la importancia de este "acto de amor", sobre todo para aquellos niños recién nacidos que necesitan de este sustento, muchas veces para sobrevivir.

Esta leche es fundamental para bebés recién nacidos porque proporciona los nutrientes adecuados, además de estimular el sistema inmunitario y el crecimiento de bacterias buenas, conocidas como bifidobacterias, favorecer el neurodesarrollo y reducir la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles.

"Este acto beneficia a las mamás que tienen a su niños internados, prematuros, o niños enfermos con alguna patología que requiere tomar leche humana fundamentalmente. Es un acto de amor que beneficia grandemente a esos pequeños que lo necesitan", resaltó Anzani.

Sobre el proceso, la médica indicó que "la lecha materna que se dona es enviada a los Bancos de Leche, donde se analiza y se pasteuriza para luego ser usada en niños internados en Neonatologia, que así lo requieran, y que por alguna razón no la puedan recibirla de sus mamás. La provincia y el NOA no tiene Banco de Leche Humana".

La Dra. Anzani recordó además que mañana se recuerda el Día Mundial de la Protección de la Leche Materna, que se realiza "en contra de los anuncios y campañas agresivas de las empresas productoras de fórmulas, mal llamadas "leches maternizadas", muchas veces violando el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, al que nuestro país está adherido", sentenció.

El Día Mundial de la Protección de la Leche Materna, busca contribuir a proporcionar a los bebés una nutrición segura y suficiente en los casos que se deba utilizar alimentación complementaria.

Cuáles son los requisitos para donar

Pueden hacerlo las mujeres sanas que están dispuestas a donar el excedente de leche que producen; ya tengan establecida la lactancia para su hijo o hija, es decir, después del mes de vida; sus bebés tengan menos de un año; no consuman medicamentos contraindicados para la lactancia; no tomen alcohol y no fumen y no consuman drogas como marihuana, cocaína, etc.

Luego de cumplir con esos requisitos para ser madre donante, se debe comunicar con un Centro de Recolección o Banco de Leche Humana más cercano a su hogar, que le brindará toda la información en cuanto a las medidas de higiene necesarias para la extracción y conservación de la leche. La madre donante también deberá tener exámenes serológicos actualizados negativos para VIH, Sífilis, Hepatitis B y C, Chagas y Toxoplasmosis.

El país cuenta con nueve Bancos de Leche Humana

Esta acción solidaria se realiza a través de los nueve Bancos de Leche Humana, implementados en nuestro país durante los últimos 15 años: dos en la provincia de Buenos Aires, ubicados en La Plata y Berazategui, mientras que los demás se encuentran en Corrientes, Chaco, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Ciudad de Buenos Aires.

"Un Banco de Leche Materna es un servicio especializado, responsable por la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Realiza actividades de recolección del excedente de leche de la madre que amamanta, la procesa, controla su calidad, clasifica, conserva y distribuye. Así ayudan a salvar la vida de muchos bebés prematuros que no pueden ser amamantados por su propia madre", detalló el Ministerio de Salud de la Nación.