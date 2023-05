Dónde queda la Casita de Messi que ayuda a miles de mujeres en el interior de Santiago

22/05/2023 - 14:55 Santiago

Casi en silencio, por el año 2015, la Fundación Messi construyó un edificio en el interior de Santiago del Estero, el cual hoy es conocido popularmente como la "Casita de Messi" y ayuda a miles de mujeres embarazadas de zonas rurales y pueblos sin acceso a servicios de salud completos.

Dónde queda la "Casita de Messi"

Primeramente, hay que aclarar que el nombre formal de la misma es “Casa de espera”, porque refugia y acompaña a miles de madres que han podido atravesar la etapa final de su embarazo de manera tranquila y segura, desde los últimos ocho años de forma ininterrumpida.

Esta fue rebautizada por los habitantes de los alrededores, quienes le pusieron a modo de cariño la "Casita de Messi", en honor a las tareas solidarias que el Capitán de la Selección Argentina suele llevar a cabo de manera internacional.

La edificación, que ya transformó la vida de un importante número de mujeres, se ubica a 180 kilómetros de la Capital provincial, para ser más preciosos, en la ciudad de Añatuya, lugar elegido por la Fundación Messi, para solucionar una problemática que había que resolver de manera imperiosa.

En ese sentido, Graciela Chaves, jefa del personal del Hospital de Añatuya en diálogo con el medio Infobae, relató: “Antes, si teníamos las camas de internación ocupadas, una mujer embarazada no se podía quedar hasta no entrar en trabajo de parto, entonces debía buscar refugio en la casa de algún familiar que viviera cerca. No teníamos forma de ayudarla”.

Con la llegada del Astro Argentino, esta situación se pudo revertir, "porque ahora tenemos un lugar para ofrecerle a la gente que viene de afuera. También se le ofrece dormir aquí a alguna mujer que tiene un familiar internado y vive muy lejos", contó Chaves, quien desde hace 20 años ejerce en el Hospital.

Cómo es la casita de Messi

“Es una casita muy linda que cuenta con todo lo necesario: habitaciones, camas cuchetas, baño, cocina comedor, una sala de estar, agua caliente, heladera, televisor, microondas, todo para que las mamás estén bien. Tiene capacidad para 16 personas y además tiene oficinas de la cooperadora del hospital y un trabajadora social que está a cargo”, reveló Graciela.

"Para nosotros Messi ha sido muy importante, estamos eternamente agradecidos y va a vivir por siempre entre nosotros. Pasaremos los empleados y siempre se sabrá que él fue el fundador de la casita, tanto es así que nosotros le decimos ‘La casita de Messi’”, cerró emocionada.



