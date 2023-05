La Dra. Judith Farberman dio una clase magistral sobre el oficio del historiador en el Profesorado Provincial Nº 1

23/05/2023 - 22:35 Santiago

En el marco de las actividades organizadas para conmemorar el aniversario del Instituto Superior del Profesorado Provincia N° 1, tuvo lugar ayer la clase magistral de la Dra. Judith Farberman sobre "El oficio del historiador y el arte de hacer Historia".

Ante un nutrido grupo de estudiantes, la historiadora se refirió a diferentes aspectos relacionados con la práctica del investigador, tales como la elección del tema, la búsqueda y el tratamiento de las fuentes, las condiciones que requiere el trabajo en archivos y la elaboración del estado del arte.

En un tono eminentemente práctico, ofreció a los asistentes una serie de recomendaciones para abordar las fuentes primarias y destacó el rol que éstas desempeñan en todo proyecto. "Emprender el camino de la investigación es afrontar un montón de incertidumbres, pues si tenemos un proyecto interesante, pero no tenemos fuentes, ese proyecto no se concretará. Y a la inversa: si tenemos fuentes estupendas, pero no las confrontamos con preguntas inteligentes, desperdiciaremos esas fuentes por no haberles sacado provecho", afirmó.

Destacó el rol del profesor como investigador y la retroalimentación de ambas funciones, pues "si enseñamos y también investigamos, nuestras clases serán más interesantes", dijo.