Esclerosis Múltiple: Santiago avanza en el uso de nuevas drogas y terapias no farmacológicas

30/05/2023 - 00:59 Santiago

Con motivo de recordarse hoy el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, los especialistas destacaron los avances que se han logrado en cuanto al tratamiento, lo que permite a los pacientes tener una mejor calidad de vida, ya que se trata de una enfermedad que no tiene cura.



Y en este sentido, los médicos que integran del Servicio de Neurología del Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" de nuestra ciudad, destacaron que se está trabajando tanto con protocolo de investigación de nuevas drogas, como en las terapias no farmacológicas en el manejo de la patología.



"Si bien la enfermedad no se cura, tal vez sea la patología neurológica en la que más se avanzó en las terapias en los últimos años. Hoy se cuenta con fármacos orales, inyectables, anticuerpos monoclonales, para tratar a los pacientes. El éxito radica en que, luego de un diagnóstico de certeza, se individualice cada caso en particular, y asignar el mejor tratamiento para cada paciente", explicó el doctor Miguel Jacobo, jefe del servicio.



También resaltó "las terapias no farmacológicas en el manejo de la patología, como la fisioterapia, la psicología, los talleres cognitivos, la enfermería especializada, lo relativo a nutrición, etc. por lo que lo ideal es el abordaje multidisciplinario de acuerdo a cada caso en particular".



"La constante irrupción de nuevas drogas, con alcance a las formas progresivas, las más agresivas de inicio, constituye algo significativo en los últimos años. El Servicio de Neurología participa de un protocolo de investigación en fase 3 con nuevas drogas que se llaman Inhibidores de BTK (Tirosina Kinasa de Bruton) que actúan causando una deplección selectiva de linfocitos B", destacó el profesional.



El Servicio de Neurología del Hospital Regional, que también lo integran los médicos neurólogos, doctores Constanza Salera, Pablo Divi, Valentina Yocca Lascano y Rubén Nacul (subjefe) ha empezado a trabajar en un protocolo de investigación con estas nuevas drogas, e implementa otros avances que se producen en el terreno de las imágenes, donde se cuenta con equipos y aplicaciones más específicas de resonancia magnética que tienen aplicación en la patología (inteligencia artificial, detección de lesiones corticales, etc.).



El doctor Miguel Jacobo contó que el diagnóstico se realiza mediante una revisión exhaustiva de que incluye interrogatorio e historia clínica, un examen físico neurológico y finalmente estudios complementarios como resonancia magnética de cerebro y médula cervical.

Se trata de una patología de origen multifactorial



No existe una sola causa que genere la enfermedad.

Hay evidencia que existe un mecanismo multifactorial, donde hay un componente autoinmune (linfocitos que atacan la propia mielina), cierta predisposición genética y factores ambientales (la Vitamina D ejercería un factor protector, esto explica que países con pobre exposición solar como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Canadá, etc. tengan una alta incidencia y prevalencia de la patología, a la inversa de lo que sucede en países del Caribe y Centroamérica, donde los casos son significativamente menores).



Según los últimos datos, Argentina es un país de riesgo medio-bajo, con aproximadamente 40 casos por 100. 000 habitantes.

Cerca de 17 mil argentinos padecen esclerosis múltiple, pero muchos de ellos aún no tienen diagnóstico



De acuerdo con los datos del último Atlas Mundial de la Esclerosis Múltiple, que recoge las cifras de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, se estima que 2.800.000 mil personas viven con la enfermedad a nivel global, esto implica que 1 de cada 3 mil tiene la afección. En Argentina, el país de Latinoamérica con mayor prevalencia, también a partir de la información de Atlas, se estima que la padecen unas 17 mil personas, aunque no todas están diagnosticadas.



"El incremento de la prevalencia de la esclerosis múltiple debe ser un llamado de atención hacia la comunidad médica, porque tenemos que estar muy atentos a los síntomas que se presentan y poder hacer un diagnóstico precoz; por eso son tan importantes las campañas de concientización", sostuvo la Dra. Adriana Carrá, neuróloga de la Asociación Esclerosis Múltiple Argentina, EMA.



En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora el 30 de mayo, especialistas argentinos hacen hincapié en la necesidad del diagnóstico temprano y también de lograr una mayor conexión de los pacientes con el sistema médico, el entorno laboral, familiar y social, para contribuir a obtener una mejor calidad de vida.



"Es fundamental brindar información y concientizar sobre la esclerosis múltiple en esta fecha y durante todo el año", aseguran.