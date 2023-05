Sátira y aforismos en la mirada de un escritor santiagueño

31/05/2023 - 02:04 Santiago

La sátira y los aforismos definen el estilo de escritura de Víctor Hugo Paz García, un santiagueño que en frases o sentencias breves manifiesta su pensamiento, o que en un discurso o composición literaria en prosa o verso lanza sus observaciones agudamente sobre costumbres o vicios con intención moralizadora, lúdica o meramente burlesca.

Paz García, de profesión pizzero, encontró en estos recursos literarios las formas de manifestarse. En una entrevista con EL LIBERAL, contó dónde y cómo se enamoró de las letras y qué lo impulsó a tomar los aforismos y las sátiras como razón para escribir.

Buenos Aires, donde vivió veintiún años, fue el lugar donde nació Víctor Hugo Paz García y se enamoró de la literatura.

"Iba prácticamente todos los días a una librería donde había venta de libros usados. Ahí empecé a elegir los textos de los libros que me interesaban. Siempre me quedaban grabados los aforismos. Ahí fue entonces cuando empecé a escribir aforismos. El disparador fue una frase que leí en el libro de Manuel Gálvez que decía: "El hombre es el único animal que ama sin celo y bebe sin sed". Me quedó grabado y ahí empecé con los aforismos, que es lo más fuerte de los 4 libros que tengo", puntualizó.

Así fue como nació su primer libro titulado "Adagios, aforismos, poemas y… la madre que la parió". Luego llegaría "Aforismos, cuentos, poesía… y la madre que la parió 2 (Filosofía)". Posteriormente, escribiría "(Sic)", un libro sobre adagios, aforismos, epigramas, cuentos, poemas y ensayos. Y, más reciente, editó "22 sátiras en su salsa".

Víctor Hugo, pizzero y escritor conocido en Santiago del Estero, evocó también los inicios de su decisión de escribir. Recordó que en una oportunidad, cuando venía de Magdalena, en donde cumplió con el servicio militar obligatorio, fluyó una frase que lo marcó a fuego en su futuro literario. "Venía en el colectivo cuando, de pronto, me brotó la frase: "Cuando ya no vivas te lamentarás no haber vivido cuando vivías". Ahí empecé, en mi negocio que tenía en Buenos Aires, incluso en papeles de servilleta, escribía y guardaba todo. Y todo eso publiqué ya cuando estuve en Santiago del Estero".

Además de la sátira y los aforismos, Víctor Hugo incursionó también en los adagios, los epigramas, cuentos cortos, poemas y ensayos que tan bien reflejó en su libro "(sic)".

La inspiración

Las vivencias, las experiencias vividas son fuente inagotable de su inspiración. Y recurre a una expresión muy particular para hablar de sus musas. "Disfrazándome de psicólogo, analizando la mente humana, los sentimientos de uno y los errores que uno comete, es prácticamente como algo que se me impone, que me imponen algún caso y lo tomo y empiezo, con filosofía porque para descubrir la verdad se necesita la filosofía".

"Yo -que no lo tome a mal la gente-, me excito cuando veo la palabra filosofía. La palabra filosofía o los libros de filosofía me encantan muchísimo y por eso es que admiro a Nietzsche (Friedrich Wilhelm, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán", remarcó.

Víctor Hugo Paz García prepara una antología con todos sus aforismos

Víctor Hugo Paz García trabaja actualmente en una antología con todos los aforismos de su autoría, tanto aquellos que escribió en los albores de su carrera literaria como también otros nuevos.

Adelantó que en su próximo libro pondrá "30 a 40 aforismos que son aceptados, además de otros nuevos". Destacó que su intención es incluir unos cien aforismos en su próxima producción literaria.

Al momento de definir su trabajo, Paz García recurre a una frase de Jorge Luis Borges: "No somos lo que escribimos, somos lo que leemos". Inmediatamente, recalcó: "Se aprende de los demás. No se aprende de sí mismo, se aprende de la manera de vivir, de leer el mundo".

- ¿En los aforismos, José Narosky influye en usted?

Leyendo a Narosky me alienta más. Me da como una competencia. Leí mucho a Narosky, pero yo no trato de rellenar.

-¿Cómo complementa su trabajo de todos los días con la producción literaria?

Constantemente, mientras esté atendiendo o algo, siempre me surge una idea, una frase. Es como si fuera que me están dictando. No me pongo como meta "hoy me voy a poner a escribir". Todo me surge en el momento, por una situación o por una conversación que se presenta. Aprendo de los demás.

-¿Entre pizza y pizza surge la inspiración?

Sí, sí, en cada momento surge. Cuando estoy en mi actividad me aparecen ideas o frases que inmediatamente las anoto para no olvidarme. Lo escribo ahí y lo dejo pendiente, como si fuera un título, para así no olvidarme.