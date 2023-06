Nuestra ciudad será sede de la Feria de Editores del Noroeste Argentino

02/06/2023 - 22:27 Santiago

La Feria de Editores del Noroeste Argentino se realizará los días 9 y 10 de junio en la Casa Argañaraz Alcorta. Este evento es organizado por las editoriales santiagueñas Acacias y Tóxicxs, La Papa Editorial de Tucumán y la Dirección de Cultura de Santiago del Estero.

Al respecto, el escritor Alfredo Díaz, de la Editorial Tóxicxs, explicó a EL LIBERAL que esta feria de editores nació en 2021 en Tucumán.

"Fue de la mano de tres proyectos de las editoriales Gerania, La Papa y la librería independiente 'Madreselva'. Este año, junto con Livia Auatt, que es poeta y gestora cultural, directora del espacio Acacias, Nodo Cultural; Pablo Donzelli, que es editor de La Pampa y yo retomamos esa idea de Fenoar para hacerla en Santiago. Es un evento que para nosotros es súper importante, no sólo por lo que implica una feria, sino porque es una feria de editores", contó.

Precisó que no se trata de una feria de libros. "No es sólo un cambio de nombre. Nosotros apostamos a algo diferente. Es una apuesta política, con un costado propositivo. Básicamente porque el público que concurra se va a encontrar con editores que están detrás de sus proyectos, lo cual no siempre sucede. Es una gran oportunidad para el público lector no solamente para ver y comprar los libros, sino también poder hablar con ese editor de lo que está publicando, de su catálogo y demás. Esto pasa en una feria de libros, donde mayormente están librerías o distribuidoras, pero no se encuentra al que está detrás", concluyó.