Especialista precisa las diferencias entre depresión y sentimientos de tristeza y angustia

03/06/2023 - 00:39 Santiago

"Hoy en día todos hablan de estar deprimidos, pero antes deben verse los criterios. La tristeza es una emoción básica, junto con la alegría, el asco, el miedo etc. Es un estado pasajero, y va asociado a la pérdida, pero que le permite a la persona volver a adaptarse a la vida cotidiana, no la incapacita, en cambio la represión sí, es un trastorno que se dice va a ser uno de los más incapacitantes que va a existir en las próximas décadas", precisó la psicóloga santiagueña licenciada Amily Azar en díalogo con EL LIBERAL.

Puntualizó sobre la depresión que "tiene una cuestión biológica, que es el déficit de serotonina, que también puede bajar con la tristeza, pero con la depresión, a nivel neurológico hay una disminución de ciertas zonas del cerebro que no se activan, lo que no sucede en el caso de la tristeza, entonces encontramos en la depresión la necesidad de una atención médica, porque cuando estamos tristes con algo, podemos hablar con un familiar, automotivarnos, y en una cuestión de días, el decaimiento, la apatía que uno pueda tener, el llanto, pasan".

Esfuerzos

"En el caso de la depresión, la familia hace de todo, pero es como que la persona no arranca, no sale, no se levanta, y no sabe qué hacer. Entonces, no puede solo la persona ni con la fuera de la familia", indicó Azar, y añadió que "si bien la tristeza es una emoción universal, la depresión tiene componentes biológicos sumados a lo social y lo psicológico, la persona mira todo negro, esa es la perspectiva que tiene".

También precisó que "la tristeza es temporal, y la depresión es una tristeza crónica, donde la persona siente angustias persistentes, que lo invaden todo, y muchas veces no encuentra cuál es la causa por la que se siente con desgano, culpa, que lo llevan a estar mucho tiempo sin dormir o dormir demasiado, y termina en una noción de desesperanza, en la pérdida de visión positiva del futuro y que a veces lleva a la idea suicida".

Incidencia mundial

"Estadísticamente, casi el 20% de la población a nivel mundial padece depresión, y el punto es poder recibir atención médica porque con la medicina mejora mucho la sintomatología", enfatizó la licenciada Emily Azar.

La importancia de visibilizar el problema

Estos estados emocionales tuvieron una gran difusión en los últimos a raíz de que figuras exitosas en el ambiente artístico, admitieron través de sus redes sociales sobre el problema por el que están atravesando, con la intención de visibilizar el tema.

La médica psiquiatra Raquel Gabriel, integrante del Proyecto Suma, reconoció que es "super importante" que distintas figuras públicas hablen de estos temas ya que un problema grave en el ámbito de la salud mental es que la gente "tiene tanto miedo, vergüenza y prejuicio, que no consulta y de esa manera no puede pedir ayuda".

"La salud mental está muy estigmatizada y hay muchas personas que dejan de ser ayudadas por no hablar", indicó.

Emily Azar: “Los cuadros depresivos necesitande un tratamiento con medicamentos”

Sobre la necesidad de medicación para el caso de la depresión, la licenciada Azar explica:





“Mucha gente nos dice que no quiere estar dopada, no quiere pastillas, y se olvida que el médico tiene que ir probando diferentes medicamentos hasta que pueda dar en la dosis justa, porque cada organismo es independiente.

Además, la depresión puede estar latente a lo largo de la vida, y la persona no sufrirla al trabajar, no darle bolilla, seguir adelante como si nada pasara, pero con la pérdida de algo, la depresión regresa, y hace que uno se quede hundido en la tristeza.

Cuando uno no se atiende con medicamentos la depresión, se produce un efecto en el sistema inmune, uno está más deprimido y tiene mayor facilidad para más enfermedades, además se segrega de una manea elevada la hormona de la alerta, que es el cortisol, y se produce ciertos cuadros gastrointestinales, sin contar los casos en que la depresión lleva en algunas personas a mayor consumo de alcohol, para estar más activados, o de cocaína, que al otro día producen las famosas resacas depresivas.

A nivel psiquiátrico es muy importante la nivelación de la serotonina, porque se dan casos de hipertensión donde es difícil el control, por eso es muy importante la atención adecuada de la depresión, porque es una enfermedad”.