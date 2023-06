"Esta crisis se supera con entendimiento porque es una responsabilidad de todos"

08/06/2023 - 00:24 Santiago

Al presentar ayer la Colecta Anual de Cáritas 2023 que se realizará este sábado y domingo, el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, dijo que "estamos en un momento muy difícil", y que el gran anhelo de la Iglesia y de las instituciones que participan de esta actividad solidaria, es "que nuestros dirigentes se pongan de acuerdo", pues entiende que "se sale entre todos, o no se sale".

Luego de justificar la importancia de esta colecta, por el trabajo que realiza Cáritas para "estar cerca de los que más necesitan", lamentó que haya "mucha desesperanza" y dijo que, aunque entiende que "son tiempos de campaña", pidió a la dirigencia política "que mire hacia la gente, que se unan, que logren acuerdos porque hemos tocado fondo, y de esta no se sale si no es con el esfuerzo de todos".

"Hoy es todo poder, los colores, las aspiraciones, y con eso han originado un descrédito muy fuerte en la gente. Es todo una puja de poderes. Hemos tocado fondo y eso no lo ven. No hay fórmulas, salimos entre todos, o no salimos", enfatizó.

"Cáritas realiza un trabajo inmenso en las diócesis, en las parroquias, en los colegios, en las barriadas, en los lugares más lejanos. En muchísimos lugares hay alguien de Cáritas que, voluntariamente está dando su tiempo, sus talentos, sus dones para servir a los pobres de nuestras comunidades. Es asistir, es promocionar, es estar cerca de donde está el sufrimiento y el dolor", dijo al presentar la colecta.

Acentuó que, "en esta emergencia que estamos viviendo, lo prioritario es la alimentación de los que están más relegados en nuestras comunidades. No es que Cáritas soluciona los problemas, pero es un brazo articulador que comparte la responsabilidad con organismos oficiales, instituciones intermedias".

"Apelamos a toda la gente de las iglesias, a la gente de buena voluntad que nos ayude con su colaboración para que podamos asistir a miles y miles de familias. Hoy se atienden entre un millón y un millón y medio de hogares a través de Cáritas", pidió el obispo.

Finalmente, monseñor Bokalic habló del lema de esta colecta que es "Mirarnos, encontrarnos y ayudar", y pidió que "miremos al hermano que sufre", y le brindemos nuestra ayuda.

"En esta colecta apelamos a todos"

"La Iglesia se compone de tres cosas: la palabra de Dios, la celebración de la fe y la caridad. Si no existe la caridad, le falta algo esencial a la Iglesia.

Por eso esta colecta apela a todos, los que tienen más y los que tienen menos, para lograr el anhelo de llegar a los pobres. La pobreza desarma a la gente, la desestabiliza, y el estado de pobreza y marginación, produce mucho sufrimiento e inquietud en los hogares. Estos climas de agresividades, de falta de entendimiento también está provocada por esta crisis que vivimos. Los hogares están conmovidos por la falta de medios, eso nos quita la paz y la armonía. Sabemos que todos la debemos luchar, pero cuando falta o escasea el pan en la mesa, cuando falta trabajo, la posibilidad de traer algo digno a nuestras mesas, eso provoca angustia y desesperación".

Una oración por los periodistas en su día

"Bienaventurados los periodistas cuando estén con los pobres, con los que lloren, con los hambrientos de justicia. Es que si hay una verdad desconocida esperando ser conocida, es el periodista es el que se empeña en sacarla a la luz para combatir la ignorancia, el engaño y devolver dignidad al vulnerado y al vulnerable".

Es una oración de la Comisión Episcopal Argentina en adhesión al Día del Periodista. Nos hacemos eco y Dios quiera que puedan hacer todo para trabajar en esta cultura del encuentro que tanto necesitamos en nuestra Patria. Rezamos por ustedes, porque estamos en un momento difícil, de muchas incertidumbres, muchos quebrantos, mucho dolor, también de mucha desesperanza".