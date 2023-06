"Estudiar tiene que ser prioridad siempre; con esfuerzo, se puede"

10/06/2023 - 21:42 Santiago

Terminó el secundario en el Colegio San José en 2017, y ya tenía decidido que quería ser médica. Se preparó un año, a sabiendas de que el examen de ingreso sería duro en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero así como estaba convencida de lo que quería para su futuro, llevaba grabado a fuego el consejo de su abuela cuando era aún muy chica: "Estudiar tiene que ser una prioridad". Y se recibió el 19 de mayo de 2023, haciendo la carrera, más o menos, en cinco años y cinco meses.

Es Antonella Campos Gavotti, una jovencita santiagueña que, con apenas 22 años, se recibió de médica, y hoy solo piensa en seguir aprendiendo, de cara a su especialidad.

"A los chicos que quieren estudiar una carrera como medicina o similar, les digo que todos pueden (yo en un momento pensé que no podía), y que nunca es tarde para elegir hacer lo que te gusta, que con ganas y mucha, pero mucha, perseverancia todo se puede", es el mensaje para los adolescentes y jóvenes que buscan su futuro.

"Me decidí por la rama de la Biología en 2º año cuando tuve que elegir la modalidad en el colegio secundario, desde un principio yo ya sabía que me gustaba la rama de la salud, pero no qué carrera elegir, dudaba entre odontología, veterinaria y medicina. Recién en tercer o cuarto año elegí medicina porque era algo que me llamaba mucho la atención, el ayudar al otro, la dificultad que planteaba, no tuve muchos problemas para decidirme", le contó Antonella a EL LIBERAL.

Su papá es médico y eso fue clave en su decisión, y a él es a quien demostró su inclinación porque cuenta que le gustaba acompañarlo al consultorio o al hospital. Rindió el ingreso con apenas 17 años.

“No fue muy difícil adaptarme a vivir sin mi familia porque no estaba sola, vivía con mi tía y eso fue de gran ayuda para acostumbrarme de a poco al cambio de vida. Igualmente, mis papás siempre que podían iban a visitarme, me llevaban comida y se quedaban un tiempo conmigo”, recuerda.

El cursar la carrera no solo la entusiasmó por lo atrapante de las materias que cursó, sino por el grupo de amistades que pudo hacer y que conserva.

A precisó sobre el cursado: “Segundo año fue tranquilo; tercero lo tuve que cursar en pandemia en el 2020, fue un año difícil, con mucha incertidumbre, no sabíamos cómo iba a seguir todo, no teníamos clases prácticas, todo era teoría y es un año en el que las materias que se cursan requieren mucha práctica, principalmente semiología. Estuve en Santiago desde marzo hasta octubre del mismo año, que fue cuando pude volverme a Córdoba. Me recibí el 19 de mayo pasado, rindiendo la materia Medicina Legal y Toxicología”.

Antonella comenzará en agosto la práctica final obligatoria, que son ocho meses de hacer rotaciones por los distintos servicios en un hospital del interior de Córdoba, y después de eso ya podrá obtener la matrícula y el título.

“El consejo de mis papás fue que siga para adelante y si salían las cosas mal no importaba porque siempre había una segunda, tercera, cuarta y muchas más oportunidades; que no me desanime por un desaprobado, siempre me decían que el 2 ya lo tenía, que vaya para intentar conseguir el aprobado. Y, por otro lado, mi abuela que siempre estuvo para mí desde jardín, es la que me acompaño toda la primaria y secundaria, la que me enseñó que estudiar tiene que ser una prioridad, a ella que siempre se alegraba cada vez que le avisaba que había aprobado, le agradezco siempre”, contó, agradecida, y emocionada.

“Mis planes a futuro son terminar la práctica profesional obligatoria, hacer una especialidad que todavía no decidí, pero me llama la atención traumatología. Y quiero viajar, conocer lugares nuevos y otras culturas, aprender idiomas”, dijo finalmente.