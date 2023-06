La feligresía honrará a San Antonio de Padua este martes

11/06/2023 - 00:05 Santiago

La Pía Unión de los Pobres de San Antonio de Padua de la parroquia San Francisco Solano, organiza la fiesta litúrgica del santo. Los actos centrales serán este martes 13, a los cuales invitan a participar a toda la comunidad. La fiesta se desarrollará en la capilla San Antonio de Padua, que se encuentra ubicada en calle Salta y Ejército Argentino de la ciudad Capital, y comenzará a las 8 con el rezo del rosario, toque de campanas y desayuno comunitario.

A las 13.30 se procederá al traslado de la imagen al Club Patagonia; y a las 16.30 iniciará la procesión con la imagen del santo desde el Club, por las calles del barrio.

Al finalizar la Procesión, se celebrará la santa misa en la capilla San Antonio de Padua, y luego se procederá al reparto de pan y estampitas. A las 18.30 dará inicio el festival artístico y chocolateada.

El 13 de junio se festeja al gran dramaturgo San Antonio de Padua de la iglesia San Francisco y se hace un homenaje a su patrono, dando testimonio de su caridad a los ancianos y personas de bajos recursos.

La función de la Pía Unión de San Antonio es procurar dar a la gente más necesitada los habituales elementos a todas las personas que necesitan alimentos, ropa, higiene, limpieza y a la vez medicamentos, anteojos, así como también acompañamiento espiritual. Antes de la pandemia se les enseñaba corte y confección, tejido, y también a leer y escribir. ´

"Todo lo que se hace se puede realizar gracias al aporte desinteresado de los miembros de la comunidad que donan su tiempo, dinero, y a los santiagueños que siempre están ayudando para mantener esta institución en marcha. Cuando decimos personas que carecen de recursos, no solo nos referimos a la pobreza del que no tiene, sino a la pobreza del que no sabe", expresaron desde el grupo.