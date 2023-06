Martes 13: todos los eventos que ocurrieron en esta fecha y que llevan a calificarlo como día de “mala suerte”

13/06/2023 - 08:40 Santiago

El martes 13 siempre fue considerado un día de mala suerte. ¿Por qué? Según se conoce, se trata de una fecha vinculada a creencias religiosas y a mitos y leyendas históricas, la connotación negativa de este día está llena de supersticiones.

Es más, para quienes creen en esto, hay un listado de actividades que es mejor no hacer durante este día para no tentar a la mala suerte, como el popular "martes 13 no te cases ni te embarques".

Ahora bien, ¿de dónde viene este dicho y por qué se relaciona al martes 13 con la mala suerte? Hay muchas explicaciones e historias, aunque ninguna es científica.

Para la cultura española, la griega y la de diversos países hispanoamericanos como Cuba, Colombia, Uruguay, Argentina, Venezuela, México y Chile, el martes 13 es un día de mala suerte. Para otros países, como Estados Unidos, es un viernes 13.

Según la mitología romana, Marte era el Dios romano de la guerra, por lo que el día martes está regido por el planeta rojo, que está relacionado con la destrucción, la sangre y la violencia.

Si de religión se trata, el número 13 está relacionado con la mala suerte y la desgracia. Por un lado, fueron 13 personas las que asistieron a la Última Cena: los 12 apóstoles y Jesús. A Judas, el famoso traidor, se lo considera el número 13.

Además, el Anticristo aparece mencionado en el capítulo 13 del Antiguo Testamento de la Biblia.

Los 13 espíritus malignos del Kabbalah, de la religión Judía, también contribuyen a la superstición. Y ya en la mitología nórdica, Loki, el dios del engaño, fue el asistente número 13 de la reunión de dioses.





¿Qué hechos ocurrieron un martes 13?

Por otro lado, otros motivos que suman a relacionar al martes 13 con la mala suerte es que, según los historiadores, varios eventos catastróficos sucedieron en esta fecha.

Una de las principales teorías señala que la caída del Imperio Romano en Constantinopla ocurrió un martes 13 del año de 1453. Este día se produjo un eclipse lunar y un fuerte temporal evitó que el imperio recibiese apoyo.

Algunas leyendas indican que también un martes 13 se produjo la mítica confusión de las lenguas en la Torre de Babel, día en que, una torre que pretendía representar la unidad y el poder, pasó a simbolizar la desunión y el fracaso.

Para el poeta Marcos Rafael Blanco Belmonte, el origen de la leyenda se remonta al martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva, actualmente Valencia, fue tomada por los musulmanes.

"No te cases, ni te embarques": qué cosas no hacer un martes 13

El dicho o frase popular "No te cases ni te embarques" proviene de la superstición de que el martes 13 trae mala suerte, por lo que en este día no sería recomendable comenzar algún emprendimiento, trabajo nuevo o un viaje, así como tampoco tomar una decisión importante.