Aconsejan a los adultos mayores adoptar todos los recaudos para evitar problemas por el frío

13/06/2023 - 21:08 Santiago

Con la llegada de los primeros fríos fuertes, se hace necesario recordar las medidas de prevención que deben adoptar las personas de grupos de mayor riesgo de sufrir complicaciones serias, como los adultos mayores, dado que es normal que el paso de los años disminuya la capacidad del organismo a responder a factores externos. El doctor Carlos Ferreres, especialista en gerontología, dijo respecto de los cuidados que deben tener los adultos mayores con la llegada del frío, que es fundamental "tener sentido común", y adoptar medidas sencillas, pero efectivas como "usar ropa adecuada, evitar salir en los horarios de más bajas temperaturas, y mantener las vacunas al día".

"Hay que tener en cuenta el estado general en que llega el adulto a esta etapa de su vida; si llega con un envejecimiento normal o con un envejecimiento patológico, no es lo mismo uno de 65 que uno de 80 o uno centenario, como hay muchos ahora, porque pasando los 70 hay pacientes que tienen comorbilidades, no tienen una sola patología, sino que arrastran dos o tres. O sea hay un espectro muy diverso que se debe ver y evaluar", fundamentó.

Apuntó como clave ver que el paciente "no tenga un síndrome de fragilidad", que es "una disminución de la capacidad del organismo para responder a los factores externos", precisamente por las comorbilidades, ya que "cuanto más patologías presenta el adulto mayor, más posibilidades hay de que tenga un síndrome de fragilidad".

"En estos casos, tienen un hándicap menor para poder afrontar los problemas del invierno. Por suerte está implementado, y ha tomado conciencia general la sociedad, que hay un plan de vacunación muy importante a tener en cuenta y que no se puede dejar de lado, al menos la antigripal y la antineumocócica la tienen que tener al día, una por la gripe y la otra por las complicaciones, porque a veces comienzan con un problema a las vías aéreas superiores, pasa a una bronquitis y termina en una neumonía, y estas vacunas están para darles la defensa adecuada", amplió el doctor Ferreres.

Un adulto mayor, de 80 a 90 años, expuesto a una neumonía, tiene un porcentaje mayor de no salir, por lo que recomienda que "hay que aplicar el sentido común y prevenir antes que lamentar".

La gran importancia de estar vacunados

“Es importante que se vacune toda la población, sobre todo los grupos de riesgo que son los niños y adultos. Si a eso le agregamos alguna patología degenerativa crónica como diabetes, Parkinson, esclerosis múltiple, afecciones cardíacas o respiratorias - se puede tener alguna complicación. Muchas veces el adulto mayor se niega a vacunarse contra la gripe, lo respetamos, pero se recomienda indefectiblemente que se vacunen contra el neumococo, para estar cubierto en caso de que se complique la gripe”, explicó Ferreres.

En esta época del año en el que los cambios de temperaturas son bruscos, estar desabrigados y consumir poco líquido también son factores de riesgo de enfermedades respiratorias. Es por eso que el Dr. Ferreres recomendó a las familias y cuidadores estar atentos de los más ancianos.

El examen médico debe abarcar varios factores

“También evaluamos todos los factores que tienen que ver con la vida del adulto mayor. Una valoración geriátrica integral que abarca varios factores: la parte funcional, si se moviliza o no; cómo está la parte cognitiva y emocional, porque muchas veces se da lo que se llama pseudodemencia, donde se confunde un síndrome depresivo que está encubierto y no se lo ha evaluado a través del test emocional”, explicó Ferreres. “Muchas veces se trata a la persona por un supuesto deterioro cognitivo, y lo que tiene es una depresión enmascarada. Si el adulto tiene un estado de angustia, de melancolía o de depresión, no se va a tener la capacidad para poder atender todo lo que pasa a su alrededor, así que el examen también debe ir por ese lado”, precisó el especialista.