Filmus expuso el Plan 2030 de CyT en la Expo Smart City

14/06/2023 - 14:45 Santiago

En el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, se llevó a cabo la segunda edición de Smart City Expo, un evento que reúne referentes y funcionarios nacionales y provinciales en ciencia, tecnología y educación, área productiva, I+D+I y sector emprendedor local con vistas a un futuro sustentable con impacto en ciudades y comunidades. El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, expuso sobre políticas en CTI y, en este sentido, presentó los desafíos que se propone el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que busca la aprobación del Congreso para convertirse en ley. El evento que comenzó hoy se extenderá hasta el 16 de junio.

Filmus expresó durante su coloquio: “El debate al futuro está abierto. De lo que se trata es de ver cómo nosotros hacemos de la CyT una política de estado que pueda mirar un futuro para la Argentina de mediano y largo plazo. Se centra en la preocupación de cambiar un modelo productivo en el país, y agregar valor a la producción primaria. Los países que se centran en la producción de commodities son regiones que van a estar sin lugar a dudas subordinadas a la decisiones que se tomen en otros lugares. Los que monopolizan el conocimiento en CyT a nivel global son los que pueden decidir por los otros en buena medida. El ejemplo más claro es lo que pasó durante la pandemia, donde aquellos que monopolizaron el conocimiento decidieron sobre la vida y la muerte”.

Continuó: “Discutir un país federal implica plantearnos una transformación respecto a la política y a los modelos productivos. Un país inteligente no es al que le tocó más recursos naturales y más materias primas sino de agregarle valor a estas mismas. Este debate es central. Hay algunos modelos de país que no prestan atención al desarrollo y no es el eje central de su crecimiento y desarrollo” y remarcó la cuestión de inversión pública y privada, “Argentina es mayoritariamente inversión pública. Si el estado invierte en investigación básica, los privados se pueden desarrollar”.

Filmus enumeró el conjunto de leyes y el alcance que tuvieron: “Argentina en el año 2021 votó una la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación donde establece el incremento progresivo y sostenido del Presupuesto Nacional destinado a la ciencia y la tecnología hasta alcanzar, en el año 2032, el 1% del PBI. Si se cumple la ley estaríamos cerca del nivel de Brasil, no de potencias”, e indicó respecto a la distribución de la inversión en CyT en Argentina “cerca del 80% de la inversión es en la zona metropolita; no hay mayor desigualdad que la que se da en CyT en Argentina” y mencionó el proyecto en la provincia de crear una fábrica de baterías de litio “para romper con la mirada colonial. Implica sustituir y desarrollar pymes que generen valor. Son cuestiones estratégicas”. “Fortalecer que nuestros/as investigadores/as estén trabajando en la transferencia tecnológica implica un cambio importante de mirada. Implica avanzar en los umbrales del conocimiento aplicado territorialmente y en la preocupación de cómo transferirlos para mejorar la calidad de vida de las personas”, indicó.

El ministro indicó que “a partir de la ley de financiamiento el Norte Grande creció en dos años (2020-2022) del 3% al 15%. Esto implicó tener planes y programas para construir, equipar y traer investigadores/as” y compartió el proyecto de construir en La Banda un Polo Tecnológico licitado por la provincia con el MINCYT, en el marco del Programa Federal “Construir Ciencia”. “Los grandes recursos para la inversión en Construir y Equipar están yendo para el conjunto de las provincias”, y subrayó, “en el caso de Santiago del Estero es un mérito de la provincia. Si bien hay una ley -que dedica parte de la inversión a la federalización- si la provincia no trae proyectos no se puede hacer nada”. Complementariamente mencionó el Programa RAICES Federal “para repatriar al pago chico investigadores/as”.

Respecto a la mirada estratégica hacia el futuro, el ministro nombró las leyes conquistadas para la actividad privada como la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología; la de Economía del Conocimiento; y la que se debate en el Congreso, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 que “nos tomó dos años de debate y define 10 temas centrales. No se va a invertir en cualquier cosa, Argentina no se puede dar ese lujo”.

“Esperamos lograr la ley del Plan 2030, y que las provincias sigan esta mirada de cambio respecto al modelo productivo y no depender de crisis cíclicas atadas a exportaciones. Para eso hay que mejorar la educación, desarrollar vocaciones científicas y madurar de una vez. Algunos tienen que ser acuerdos de Estado”, finalizó.

Plan CTI 2030

Traza los 10 desafíos nacionales para la próxima década, los cuales son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales, alcanzar la soberanía alimentaria; contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino; promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible, y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan, que fue abordado desde perspectivas integradoras como el trabajo y empleo, la federalización, la perspectiva de género, la internacionalización, y la sostenibilidad, presenta las misiones y las estrategias I+D+i para cada desafío. Además, incluye las Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) de cada región (Centro, Cuyo, NEA, NOA, Metropolitana).

Las ATI-CTI son un instrumento del Plan cuyo objetivo es favorecer la intervención de forma consistente con las especificidades territoriales de cada jurisdicción subnacional, sus capacidades y su potencial para innovar. Proporcionan un elemento ordenador para robustecer la planificación de acuerdo a plazos establecidos para el logro de resultados en el corto, mediano y largo plazo (2023-2030).

Por último, se encuentran las Agendas Transversales que se orientan a la Promoción General del Conocimiento; Tecnologías Aplicadas a la I+D+i; Ciencias Sociales y Humanas para el Desarrollo; Ciudadanía y Cultura Científica; Sostenibilidad; Perspectiva de género.

Sobre Smart City Expo World Congress (SCEWC) es un evento mundial para las ciudades. Alojado anualmente en Barcelona desde 2011, se ha expandido globalmente a Brasil, Chile, Qatar, Japón, China, México, Argentina y los Estados Unidos.