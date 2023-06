Tiene artritis, es cocinero y el amor por sus hijas es lo que lo impulsa a no bajar los brazos

18/06/2023 - 00:56 Santiago

Los hijos pueden revertir cada momento difícil por más oscuros que parezcan. Aferrarse a su amor es el camino más acertado para sortear los obstáculos que la vida, en ocasiones, presenta. Alejandro Díaz es un fiel ejemplo de eso. Este joven padre, de oficio cocinero, fue diagnosticado de artritis reumatoidea hace unos años, y desde entonces su vida sufrió un rotundo giro, ya que esta enfermedad discapacitante obliga muchas veces a rescindir de actividades que en algún momento fueron simples y comunes de la vida cotidiana.

Sin embargo, su motor es su familia, sus hijas y su nieta por quienes asegura lucha cada día y son quienes no le permiten bajar los brazos, aún cuando los dolores paralizan.

“Yo soy cocinero. Al principio cuando comenzó todo, era muy doloroso, pero los médicos de Tucumán me controlaron, y de a poco me fui dando cuenta de que la enfermedad no podía impedirme hacer lo que amo, que es cocinar. Obviamente que desde que obtuve el diagnóstico tuve que cambiar varias cosas y cuidarme mucho, pero aprendí a convivir con la enfermedad, sobre todo con la ayuda de mis hijas, mi nieta, mi familia, y Dios, ese Cristo amigo que nunca nos suelta la mano”, sostiene el papá de Natalia y Tatiana, sus principales sostenes.

Alejandro resalta cada vez que pueden que sus hijas lo ayudan muchísimo en este nuevo camino, cada una desde su lugar. “Ellas lo son todo. Mis hijas a pesar de que una hija tengo en Buenos Aires siempre me llama y me da unas palabras de aliento, y la otra en el día a día. Celebro tenerlas porque fueron las que me ayudaron a aceptar mi diagnóstico”, resalta. Y agrega: “Mi enfermedad no me impide trabajar en lo que hago, que es cocinar, pero sí cambié algunas cosas, porque, por ejemplo, no puedo hacer fuerzas y eso me limita un poco”. Vale destacar que Alejandro es cocinero en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Impulso

A pesar de sus limitaciones, este papá ejemplar lucha diariamente por sus hijos y su nieta. Ellas son el motor que lo impulsan a permanecer siempre de pie. “Por ellas siempre luché y siempre lo haré. Sin la familia no se podría, y yo las tengo a ellas que son mi motor de cada día”, asegura. Alejandro sabe que nada es fácil, que el día a día, a veces puede tornarse complejo, pero sabe que siempre serán sus hijas y su nieta, la razón por la que bajar los brazos no será nunca una opción.

Qué es AR, la patología que presenta Alejandro

La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad que lleva a la inflamación de las articul a c i o n e s y t e j i d o s circundantes. Es una enfermedad prolongada. También puede afectar otros órganos. La causa de la AR no se conoce. Se trata de una enfermedad autoinmunitaria. Esto significa que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano. Se puede presentar a cualquier edad, pero es más común en la mediana edad. La infección, los genes y los cambios hormonales pueden estar vinculados a la enfermedad. El tabaquismo t a m b i é n p u e d e e s t a r asociado con la AR. E s m u c h o m e n o s común que la osteoartritis (OA). La OA es una afección que sucede en muchas personas debido al desgaste en las articulaciones a medida que se envejece.