El horror de Jujuy, desde la retina de un santiagueño testigo

21/06/2023 - 00:40 Santiago

"Este martes 20 de junio partidarios de Milagro Sala, militantes del Polo Obrero e integrantes de otras organizaciones sociales realizaron un salvaje ataque a la Legislatura de la provincia de Jujuy luego de una sesión en la que participó el gobernador Gerardo Morales y durante la cual se juró por la nueva Constitución que es resistida por el kirchnerismo", según informó ayer Diario Panorama.

"Como consecuencia, se reportaron decenas de heridos y al menos 35 detenidos. En la zona perdura la tensión", ahondó.

"En medio de versiones encontradas entre el oficialismo y la oposición sobre lo que sucedía, las redes sociales se convirtieron en el espacio en donde residentes relataron en voz propia qué es lo que estaba pasando en realidad, ante la transformación de un reclamo legítimo, convertido en conflicto político en donde "el pueblo lucha contra el pueblo, y los de arriba se enriquecen", profundizó.

Una de esas voces fue la de Lautaro, un joven emprendedor santiagueño radicado en Jujuy hace muchos años, quien vive a pocas cuadras de la Legislatura y, afectado por los incidentes, quien utilizó ayer redes sociales para relatar a sus seguidores lo que estaba viviendo.

"Las protestas vienen hace 15 días, son pacíficas, eran docentes marchando por un salario digno y por supuesto todos los que querían acompañar, profesionales de la salud, del transporte etc. Después se sumaron los pueblos originarios, ya que no estaban de acuerdo con la reforma de la Constitución", señaló.

Ahondó que uno de los puntos de encuentros de las marchas era la esquina de su casa, en donde "más que carteles y redoblantes no hubo ningún conflicto en capital". Sin embargo, todo eso cambió en las últimas horas.

"Esta mañana (por ayer), como todos los días me desperté con el sonido de los manifestantes, pero esta vez había un cartel enorme que decía Cámpora. En estos 15 días no los había visto nunca", manifestó.

"Habían vallado la Legislatura. Sin embargo, los docentes quedaron entre medio de los piqueteros y la policía que reprimía. ¿Coincidencia? No sé... Prendieron fuego autos, destruyeron negocios, robaron autos y demás. ¿La Policía? Tiraba balas como locos, mientras los piqueteros prendían fuego todo", subrayó el santiagueño.

Lautaro vive hace muchos años en Jujuy. "Mi primer año en Jujuy fue viviendo en la Senador Pérez, a la vuelta de la sede de Milagro Salas. Un personaje de afuera bien visto y muy poco querido por la gente de aquí. Entregaba casas'? Sin, papeles'? No... si no estabas con ella, te sacaba c… porque no eras dueño de nada", juzgó el santiagueño.

"Desde que ella no está estas cosas en Jujuy no pasaban, al menos no que yo recuerde. Hoy volvimos muchos pasos atrás, pelea de pueblo contra el pueblo. Mientras los verdaderos responsables de esta m… se tiran la pelotita entre ellos", afirmó.

Finalmente, indicó que su madre, que es paciente oncológica, se fue escapando de los incidentes, pero los cortes de ruta la dejaron varada hace más de cinco horas, lugar donde se encontraba casi sin bebida, sin comida, y sin respuestas.