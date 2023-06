Aconsejan usar con responsabilidad los antibióticos

21/06/2023 - 23:52 Santiago

Con motivo de haberse recordado ayer el Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos, desde el Hospital Independencia de nuestra ciudad dejaron algunas recomendaciones para hacer un uso responsable de los antibióticos y evitar la resistencia microbiana.

Desde el centro asistencial aconsejaron, en primer término, no automedicarse. "Nunca tomes antibióticos sin haber recibido la prescripción de un profesional de la salud".

Luego enumera:

* Tomar la dosis prescrita. Seguí todas las instrucciones y no alteres la dosis o duración del tratamiento.

* No compartir medicamentos. Los antibióticos son prescritos a individuos específicos y no deben ser compartidos con otros.

* No demandar antibióticos. No exijas antibióticos para enfermedades como gripes o resfriados que son causados por virus y no por bacterias.

* Prevenir la infección. Lava tus manos con frecuencia y seguí las medidas básicas de higiene para prevenir las enfermedades.