Agenda completa del FILBA en Santiago: lecturas, talleres, catas de libros, música y más

JUEVES 29 DE JUNIO

10 h. SALÓN AUDITORIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CLASE MAGISTRAL El santo oficio de la memoria Mempo Giardinelli Vida y obra como territorios de la literatura: la escritura, la formación de lectores y la memoria se conjugan a lo largo de toda la trayectoria de Mempo Giardinelli. Autor de novelas como Luna Caliente, La revolución en bicicleta, Santo Oficio de la Memoria, y la más reciente Esto Nunca existió, el escritor chaqueño repondrá en esta charla buena parte de su recorrido intelectual y literario. Cupo limitado. Para participar de esta actividad podés anotarte en la web de Filba: www.filba.org.ar 17 h. CASA ARGAÑARAZ ALCORTA / TALLER DE POESÍA Poesía narrativa o cómo contar una historia en un poema Por Claudia Masin ¿Hay un modo de narrar específicamente poético? y si es así ¿Cuáles serían aquellas herramientas y recursos técnicos que intervienen específicamente en el modo de relatar una historia en un poema? ¿Es posible trazar un límite claro entre géneros? O mejor aún, ¿es necesario? Nos interesará más bien centrarnos en la idea de mixtura, de mestizaje entre discursos. Se tratará de un recorrido grupal, se repasarán algunos contenidos teóricos, pero se trata básicamente de un espacio ligado a la transmisión, a la práctica y a la experiencia.

Cupo limitado. Para participar de esta actividad podés anotarte en la web de Filba: www.filba.org.ar 18.30 h. MUNICIPALIDAD / ENTREVISTA EN PRIMERA PERSONA Mempo Giardinelli Entrevista: Daniela Rafael En alguna ocasión Mempo Giardinelli afirmó: “De la docencia, del fomento de la lectura he hecho mi vida adulta”. Intelectual, autor de una docena de novelas y ensayista, ha sido traducido a 26 idiomas. En esta entrevista en primera persona el autor chaqueño conversará sobre creación, ficción, literatura y compromiso social y político.

20 h. MUNICIPALIDAD / PALABRAS INAUGURALES Ficciones A cargo de María Teresa Andruetto ¿Por qué contamos? ¿Para qué sirven los relatos cotidianos, o los cuentos o novelas a los que con persistencia vamos a lo largo de toda una vida? ¿Para qué sirve narrar?, ¿tiene alguna utilidad en la vida de una persona?, ¿por qué persistimos en contarnos historias a nosotros mismos? Son algunas de las preguntas que la escritora y ensayista se hace en esta conferencia inaugural.

21 h. MUNICIPALIDAD / CONCIERTO A cargo de Luis Nacht Tras las palabras de apertura de María Teresa Andruetto, la primera jornada de Filba Santiago del Estero se cierra con una intervención rítmica y sonora a cargo del destacado jazzista y saxofonista Luis Nacht.

22.30 h. Voy con audio La Garganta Diversa Todas las noches del festival el colectivo de creación poética, en su propia voz y como si fuera un secreto, comparte poemas a través de un audio de Whatsapp. Para que escuches cuando puedas y cómo quieras.

Para recibir los audios todas las noches del Festival, podés anotarte en la web de Filba.



VIERNES 30 DE JUNIO



10 h. CASA ARGAÑARAZ ALCORTA / TALLER DE ILUSTRACIÓN Estampitas Mariana Ruiz Johnson En este taller se explorarán de forma dinámica distintas maneras de abordar una imagen para crear nuestras propias estampitas (imágenes poéticas, evocativas, de alto poder simbólico). Se abordarán conceptos básicos del lenguaje visual, como la línea y el plano, la morfología y el diseño de personajes, la composición y el color, experimentando distintas técnicas plásticas y siempre teniendo en cuenta el aspecto retórico de la ilustración y su relación con un texto. Destinatarios: Personas con interés en el dibujo y la ilustración y muchas ganas de trabajar. No hace falta tener experiencia previa.

10 h. CASA ARGAÑARAZ ALCORTA / TALLER DE NARRATIVA Fábula y trama Por Pablo de Santis Una mirada a los mecanismos del relato. En este encuentro conversaremos sobre la forma de la ficción y los mecanismos del tiempo narrativo. También haremos un ejercicio con lápiz, papel y ganas de contar.

18:30 h. CASA ARGAÑARAZ ALCORTA / PANEL Desde el recuerdo / Contra el olvido Pablo de Santis, Liliana Massara, Diego Albarracín. Modera: Ignacio Ratier ¿Cómo se escribe a partir de la memoria personal? ¿Cómo entra la memoria en la lectura de textos ficcionales? ¿Cómo se compatibiliza la memoria del lector con la memoria del narrador? ¿Puede la ficción ser reservorio de una memoria colectiva?

20 h. CASA ARGAÑARAZ ALCORTA / LECTURAS Cuatro décadas. Cuatro miradas Leticia Auat, Soledad De León, Pablo Donzelli, Lucas Tejerina Cuarenta años después de la llegada de la democracia, cuatro escritores de distintas generaciones y estilos miran hacia atrás y capturan momentos propios para recorrer la historia colectiva desde una visión íntima y singular.

21:30 h. LIBRERÍA UTOPÍA / NOCHE DE POESÍA Una noche de palabra viva, de palabra declamada. Seis poetas leen obra propia. Leen Claudia Masin, Lucas Tejerina y autores a confirmar. Curaduría: Félix Demasi

22.30 h. Voy con audio La Garganta Diversa Todas las noches del festival el colectivo de creación poética, en su propia voz y como si fuera un secreto, comparte poemas a través de un audio de Whatsapp. Para que escuches cuando puedas y cómo quieras.

SÁBADO 1 DE JULIO

De 8 a 13 h. CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO ENCUENTRO DOCENTE

El sábado 1 de julio, en el marco del Festival Filba Santiago del Estero se realizará el Encuentro para docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura Palabra en movimiento. El espacio se propone como una instancia de intercambio, circulación de ideas, libros y lecturas del que participarán María Teresa Andruetto y Natalia Porta López. El mismo se compone de dos instancias: un taller que pone el foco en la lectura literaria como herramienta de revisión histórica y construcción de ciudadanía en la escuela y una conservación abierta con la autora y ensayista María Teresa Andruetto.

9 h. CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO / ENCUENTRO DOCENTE. TALLER Literatura y construcción democrática Por Natalia Porta López La escuela es el lugar privilegiado de acercamiento a la lectura, a la literatura y es a la vez un ámbito fundamental de construcción de ciudadanía desde los primeros años de vida. Como espacio de acceso para conocer, garantizar, proteger y promover derechos cuenta con distintas estrategias, abordajes y miradas. ¿Qué lugar ocupa la lectura literaria en esa conversación?

11 h. CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO ENCUENTRO DOCENTE. CONVERSACIÓN DIÁLOGO: Por qué contamos María Teresa Andruetto y Natalia Porta López Una conversación en torno a la necesidad de dar cuenta de lo que nos sucede, ese extraño oficio de contar, imaginar, sentir y transmitir hechos o emociones. Esa costumbre de fabular que habita en toda la historia del arte como expresión sostenida de nuestra necesidad de narrar.

18 h. CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO / PERFORMANCE POÉTICA ¡Arriba la poesía! Leen: Gabriela Álvarez, Anibal Costilla, Beto Elías, Gabriel Hoyos Izurieta, Valentina Largo y Belén Navarro Curaduría: Beto Elías Una intervención poética y espacial con música en vivo.

19 h. CASA ARGAÑARAZ ALCORTA / DIÁLOGO La otra historia Pablo De Santis y Hernán Ronsino Modera: Eve Luz Luna Entrar en un libro, habitarlo en su total dimensión de realidad aún cuando se trate de una pura ficción. Tal vez porque ese artificio nos acerca una vista más verdadera que aquella que existe por fuera de los márgenes del libro. Un diálogo sobre la construcción de universos ficcionales como un trabajo artesanal que opera sobre el lenguaje, los detalles de las historias y escenarios.

20 h. CASA ARGAÑARAZ ALCORTA / CONVERSACIÓN Todo puede ser de otra manera Claudia Masin, Belén Cianferoni, Garganta Diversa ¿Y por qué la poesía? ¿Cómo dialoga la poesía con el pasado, con lxs otrxs, con las formas de representación, con la construcción de una identidad individual y colectiva? ¿Se puede hablar de una función social y política de la poesía? ¿Tiene la poesía, como asegura Masin, la capacidad de mostrarnos que todo puede ser de otra manera?

21:30 h. SIXTO ESPACIO CULTURAL / LECTURAS BITÁCORAS Hernán Ronsino, Mariana Ruiz Johnson, Liliana Massara, Néstor Mendoza, Gabriela Álvarez y Andrés Navarro Durante tres días de Filba no sólo se habló de literatura, sino que también se la produjo. Seis escritores realizaron una experiencia particular durante el festival, escribieron sobre eso y, en este encuentro, leerán los textos que se gestaron a partir de ella.

22.30 h. Voy con audio La Garganta Diversa Todas las noches del festival el colectivo de creación poética, en su propia voz y como si fuera un secreto, comparte poemas a través de un audio de Whatsapp. Para que escuches cuando puedas y cómo quieras.

