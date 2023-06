El Ciber Estudiantil de la Unse cuenta con nuevo equipamiento

28/06/2023 - 21:15 Santiago

En la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), se llevó a cabo la presentación de la refuncionalización del Ciber Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. La incorporación de nuevo equipamiento representado por computadoras de alta tecnología "All in one", obtenidas en el marco del "Programa Espacio Unse para progresar", está destinada a todos los estudiantes de la Unse.

El acto, encabezado por el rector Ing. Héctor Paz; la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez; el secretario de Bienestar Estudiantil, Lic. Leónidas Durán; la secretaria Académica, Lic. Bettiana Rafael; decanos y decanas; vicedecanos y vicedecanas; Secretarios y secretarias de facultades y rectorado; director y directora de escuelas; estudiantes e invitados, contó con palabras de estudiantes de las diferentes facultades, quienes contaron sus experiencias y expectativas.

Espacio

El programa "Espacio Unse para progresar", a través del cual se adquirieron estas computadoras "All in one", tiene como objetivo configurar un ámbito que permita el desarrollo de estrategias para la creación y/o fortalecimiento de dispositivos pedagógicos, socioeducativos, culturales, recreativos y psicosociales, que acompañen y fortalezcan las trayectorias educativas.

En el marco de este acto de refuncionalización, el ingeniero Héctor Paz anunció que próximamente, estas mejoras se extenderán a un nuevo espacio equipado en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Santiano del Estero.