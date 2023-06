RTO obligatoria: piden controlar neumáticos del vehículo antes de llevarlo a la revisión

30/06/2023 - 00:39 Santiago

A dos semanas del inicio de las vacaciones de invierno, muchos santiagueños ya planean alguna escapada a los diversos destinos turísticos del país. Mantener el vehículo en condiciones es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta, para evitar contratiempos durante el viaje.





Desde Provial Santiago informaron sobre los precios de la Revisión Técnica Obligatoria, un trámite más que importante previo a emprender el viaje, pero además pidió a los conductores asistir a este control vehicular, no sin antes haber controlado el estado de los neumáticos, ya que es una de las falencias más comunes que provocan el rechazo de la RTO.





En tanto que, sobre los precios que se manejan en la actualidad, Reddi aclaró que no tendrán modificaciones en las próximas semanas.





Precios





En ese sentido detalló que la Revisión Técnica Obligatoria para los autos particulares cuesta $6500; para camionetas, PickUp, Suv, cuesta $7300; vehículos medianos, $670; en tanto que para Taxis y Radio Taxi, el trámite cuesta $5900.





"Vamos a recomendar a la población que realicen la revisión de cubiertas antes de traer el vehículo porque es una falta muy común por la que se rechaza el trámite. Además de esto, son muy reincidentes el mal estado de frenos, cinturones de seguridad, y sistema de air bag, que deben estar sin errores o fallas, al igual que las luces", explicó Diego Reddi, referente de Provial Santiago, sobre la situación actual, en diálogo con EL LIBERAL.





Sobre las consecuencias de viajar sin la RTO realizada correctamente, agregó: "Hay que tomar conciencia del daño que se puede ocasionar si las ruedas no están aptas para viajar. Lamentablemente suceden muchos accidentes de tránsito en los que mueren quienes tenían su vehículo en condiciones. Esto sucede cuando el vehículo que viene por el otro carril, no cuenta con la RTO y por lo tanto sus ruedas en malas condiciones se revientan, se cruzan en la ruta, ocasionando irreparables pérdidas. Tomemos conciencia porque el que viene de frente puedo ser yo, o cualquiera con su familia, y sin tener responsabilidad se termina en una tragedia", expresó Reddi, sobre esta particular falta.

Trámite: cuáles son los principales requisitos

Desde Provial Santiago se informó a todos los conductores que cada vehículo deberá contar con la siguiente documentación: cédula verde o título original (ni copia, ni trámite). Es una obligación.

RTO

En cuanto a lo técnico, deberá tener frenos (en todas las ruedas); freno de mano; deriva; tren delantero (bujes, rótulas, extremos, etc.), caja de dirección; semiejes; amortiguación, cubiertas (con profundidad mínima de 1,6 mm en todo el ancho de la banda de rodamiento, sin deformaciones ni roturas en los talones); parabrisas completamente sano; paragolpes; chapas patente colocadas en su lugar establecido; cinturón de seguridad; apoyacabezas; luces (todas y con los colores legales); tren trasero (bujes, barras, etc.); caño de escape, sin defensas.

El faltante de un requisito es motivo de no aprobación

Desde Provial Santiago piden a los conductores realizar con tiempo el trámite y que antes de hacerlo, hagan revisar sus autos para evitar contratiempos. Además estos días se disparará la demanda, como ocurre todos los años ante la llegada de las vacaciones.

Vale indicar que el faltante de alguno de estos requisitos es motivo de no aprobación, y se debe reinspeccionar en el plazo estipulado de un mes. En la RTO, a los automóviles particulares que aprueban el examen se les otorga un carné para circular por todo el país.

Desde la empresa recordaron que "es una obligación emanada de la ley y su incumplimiento significará una infracción, además de no poder continuar circulando el vehículo por la vía pública".