Acto de amor: tejedoras solidarias donaron mantas a los niños que padecen artritis

30/06/2023 - 21:07 Santiago

En un sentido acto de amor, entrega y empatía, las mujeres que integran el grupo de "Tejedoras Solidarias" crearon mantas para donar a los niños que forman parte de la Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares. Son pacientes diagnosticados con artritis idiopática juvenil, que fundamentalmente en estos días de frío padecen severos dolores en su cuerpo.

Esta mantitas, fabricadas especialmente para estos pacientes, servirán para que se cubran durante sus viajes, cuando tienen que trasladarse desde el interior de la provincia hacia el Cepsi "Eva Perón" o al CIS Banda, cada vez que tienen consulta con los profesionales de la salud.

Además, es una buena alternativa para utilizarlas de pie de cama, y para cubrirse mientras estudian.

"Se vivió un encuentro inolvidable de amor y solidaridad. Las mantitas cálidas para que los niños - mini gigantes- viajen protegidos por el frío a sus consultas médicas, sirven también como pie de cama y protección a sus piernitas en horas de estudio. Es una gran obra de amor, de un valor que quizás muchos no logren dimensionar", resaltó Nora Ramírez de Chazarreta, titular de la Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares.

Las Tejedoras Solidarias por Santiago forman un equipo de 13 mujeres que tejen colchas artesanales, mantas para cunas, pie de cama, etc. y las ponen a la venta. Con lo recaudado compran alimentos no perecederos, que luego entregan en merenderos de Santiago del Estero. "Es muy importante que la gente done lana o cuadritos tejidos que luego son utilizados para hacer las colchas", explicaron desde el grupo.









En ese sentido, resaltaron que quienes deseen colaborar pueden hacerlo, comunicándose al 3854303707 (Petty); 3854131847 (Maty); ó 3854027767 (Myriam). Además, pueden entregar las donaciones en la confitería del Centro Cultural del Bicentenario, al Sr. Leo Santillán.

Acompañamiento permanente de Earyf

Earyf trabaja por todos los niños que están agrupados en la asociación, teniendo en cuenta que provienen de distintos lugares del interior de la provincia, como Tapso, Dpto. Figueroa, El Quebrachal, Clodomira, Suncho Corral, Árraga para ser atendidos en el Cepsi o en el CIS Banda.

"Aparte de brindarles asesoramiento, orientación y acompañamiento, en todo lo que significa ser mamá de niños con artritis idiopática juvenil. También los acompañamos para la obtención de Certificados únicos de Discapacidad, para pensiones, colaboramos para la obtención de medicamentos cuando no los consiguen. También les hemos regalado unos hermosos cuellitos para que estén abrigados y ahora se completó ese gran gesto de amor con la donación de las Tejedoras Solidarias", completó Nora.

De qué se trata la enfermedad que afecta cada vez a más niños

"La artritis idiopática no es enfermedad privativa de personas adultas. Los síntomas son comunes y engloban el dolor e inflamación articular, fiebre, rigidez matinal, decaimiento general. El diagnóstico temprano es fundamental para comenzar con la medicación específica y poder brindar una mejor calidad de vida", informó Nora en un reciente diálogo con EL LIBERAL.

Y pidió: "Con todas las actividades que realizamos, queremos concientizar a la comunidad y a los padres para hacer la consulta oportuna ante cualquier síntoma".