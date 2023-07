UTA amenaza con paro para mañana por pago de salario

06/07/2023 - 00:26 Santiago

La UTA convocó a un nuevo paro nacional de colectivos de corta y media distancia para este viernes. La medida seguirá firme mientras las empresas no cumplan con el acuerdo de salarios para el interior y para el área metropolitana.

La UTA, liderada por Roberto Fernández, hizo hincapié sobre "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Amba y del interior tras el acuerdo con la Fatap (patronal)".

Jorge Pacheco, de la UTA local, indicó que "de no cumplirse con los referidos instrumentos por parte de las empresas obligadas, se procederá a la retención inmediata de tareas a partir de la 0 del viernes 7 de julio". Por su parte, Eduardo Palma, de la opositora lista Azul de UTA a nivel local, señaló que ese sector no hará paro, ya que Fernández no los representa.