Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este sábado 8 de julio

08/07/2023 - 07:33 Santiago

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

18:00 Estudiantes vs Racing Club

TNT SPORTS

20:30 San Lorenzo vs River Plate

TNT SPORTS





PRIMERA NACIONAL

12:10 Brown (A) vs Gimnasia (J)

TYC SPORTS PLAY

15:00 Brown de Adrogué vs Gimnasia de Jujuy

TYC SPORTS PLAY

15:00 Agropecuario vs Estudiantes (RC)

TYC SPORTS PLAY

15:00 Almagro vs All Boys

TYC SPORTS PLAY

15:10 Temperley vs San Martin (T)

TYC SPORTS PLAY

15:30 San Telmo vs Nueva Chicago

TYC SPORTS PLAY

15:30 Villa Dálmine vs Atlanta

TYC SPORTS PLAY

15:30 Atl Rafaela vs Riestra

TYC SPORTS PLAY

16:00 Alvarado vs Patronato

TYC SPORTS PLAY

16:30 Chaco For Ever vs Mitre (SdE)

TYC SPORTS PLAY

17:30 San Martin (SJ) vs Dep. Moron

TYC SPORTS PLAY





PRIMERA "B"

13:00 San Miguel vs Talleres (RdE)

15:30 Dep. Armenio vs Ituzaingo

15:30 Argentino (Q) vs Cañuelas





RUGBY CHAMPIONSHIP

16:00 Argentina vs. Nueva Zelanda

ESPN 2

STAR +





MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Montreal vs Atlanta United

Apple TV

20:30 Charlotte FC vs Cincinnati

Apple TV

20:30 Columbus Crew vs New York FC

Apple TV

20:30 DC United vs Inter Miami

Apple TV

20:30 New York RB vs New England

Apple TV

20:30 Toronto FC vs St. Louis City

Apple TV

21:30 Minnesota vs Austin FC

Apple TV

21:30 Houston Dynamo vs Kansas City

Apple TV

21:30 Chicago Fire vs Nashville SC

Apple TV

22:30 Colorado vs Dallas

Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs Orlando City

Apple TV

23:30 L.A. Galaxy vs Philadelphia

Apple TV

23:30 Los Angeles FC vs SJ Earthquakes

Apple TV

23:30 Vancouver vs Seattle Sounders

Apple TV





BRASILEIRAO

16:00 Cuiaba vs Bahía

STAR +

16:00 Vasco da Gama vs Cruzeiro

STAR +

18:30 Atl. Mineiro vs Corinthians

STAR +

18:30 Coritiba vs America MG

STAR +

21:00 Palmeiras vs Flamengo

STAR +





WIMBLEDON

07:00 Tercera ronda

ESPN 2

ESPN 3

STAR +





PRIMERA C

11:00 Berazategui vs Gral. Lamadrid

15:30 Real Pilar vs Central Cba (R)

15:30 Luján vs JJ Urquiza

15:30 Yupanqui vs Atlas





RESERVA

11:00 Racing Club vs Estudiantes (LP)

YOUTUBE LPF AFA

11:00 River Plate vs San Lorenzo

YOUTUBE LPF AFA

11:00 Lanús vs Def y Justicia

YOUTUBE LPF AFA

11:00 Unión vs Talleres (C)

YOUTUBE LPF AFA





VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

20:50 Argentina vs. Irán

ESPN 3

STAR +