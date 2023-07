"El perro de raza no trae la violencia desde su nacimiento, lo entrenan para que sea violento"

10/07/2023 - 22:54 Santiago

El reciente hecho ocurrido en la provincia de Córdoba, donde dos perros de raza Dogo atacaron y mataron a una adolescente de 15 años, puso sobre la mesa nuevamente el tema de la tenencia responsable de animales, los modos de crianza sin medir consecuencias, bajo la premisa de que ningún perro de raza grande nace con violencia en su sangre, sino que se lo entrena para que tenga ese comportamiento.

El médico veterinario santiagueño Dr. David Di Lullo lamentó tener que hablar nuevamente de "tenencia responsable", al echar luz sobre un "tema muy delicado" como es si existen o no los perros de razas peligrosas.

"Genéticamente hemos visto a lo largo de la historia cómo el hombre ha ido eligiendo a los perros para un determinado fin, y por lo tanto, los ha ido cambiando de forma y tamaño según su necesidad, sea para caza, para recuperar presas, para guarda y defensa, entre otras actividades. Entonces, un perro de mayor porte y que se lo crea a través de la selección genética de muchos años para un determinado fin, tiene una forma de morder, un tamaño y una masa muscular, que la pone en una lista de razas más peligrosas que aquellos animalitos que han sido seleccionados, de la misma manera a través de los años, porque el hombre los quería más pequeños, más de compañía, más caseros", explicó.

Y diferenció que "no es lo mismo el ataque o una mordida, o la agresividad de un perro pequeño, un caniche, un pincher, que la de un perro de gran tamaño, que ha sido diseñado de esa manera".

"Un perro de raza grande no trae la violencia desde su nacimiento, sino que para eso se lo entrenó, aprendió y es algo que se puede modificar, por lo tanto, si la persona le ha enseñado a su perro a cazar, a morder, incentivándolo mediante actitudes violentas, no es culpa del perro, porque está cumpliendo fielmente la función que le han enseñado, por lo tanto, la responsabilidad recae sobre las personas que han criado esos animales para un determinado fin, sin tomar las medidas o recaudos necesarios para que no ocurran este tipo de accidentes".

Y lamentó: "Una vez más, tenemos que hablar de tenencia responsable de animales o de mascotas, que incluyen otros conceptos como el bienestar animal o el sanitario".

Los orígenes de la creación de la raza dogo

El creador de la raza dogo argentino fue el médico cirujano cordobés Antonio Nores Martínez, un amante de la caza, que quiso desarrollar el perfecto perro de caza mayor y recurrió a varias generaciones de cruces entre razas, tomando como base al "viejo perro de pelea cordobés", que se caracterizaba por su gran poder y fortaleza, pero de tal agresividad que hasta su apareamiento era dificultoso.

El cruzamiento metódico incluyó razas como bulldog, bull terrier, mastín de los Pirineos y alano español, y otras como pointer, boxer, gran danés, dogo de Burdeos e Irish Wolfhound, para conseguir altura. Para 1947, el dogo argentino ya estaba creado y estabilizado. Y fue en 1964 cuando se reconoció oficialmente a la raza en la Argentina y, en 1973, a nivel internacional.

Algunas pautas para saber cómo se puede actuar cuando un perro tiene la intención de comenzar un ataque



La educación de un perro es lo que determina su agresividad, aunque es cierto que algunas razas, por su envergadura y morfología, pueden ser muy peligrosas si se ponen violentas.

Si uno se encuentra con algún animal con intención de atacar, hay algunos consejos que se pueden poner en práctica para intentar evitar que se lance contra uno.

Intentar mantener la calma. Aunque es muy difícil mantener la calma cuando un perro peligroso puede atacar, si se grita o se corre, el animal interpretará que se es una amenaza y se pondrá aún más nervioso, lo que incrementará las posibilidades de que la emprenda a mordiscos.

No mirarlo. Evitar el contacto visual. Puede considerarlo un desafío, una provocación o una amenaza, lo que empeorará la situación.

Evitar movimientos bruscos. No hacer aspavientos para ponerlo en fuga. Mantenerse inmóvil y con las manos pegadas al cuerpo. Si se ve que se aproxima, también se puede caminar muy despacio para alejarse de él.

Lanzar algo para ver si se despista. Se puede intentar desviar su atención. Si el perro entra en una espiral violenta y se logra despistarlo con algo, quizá se libere de ser mordido. Si tiene a mano un palo, piedra o cualquier objeto, láncelo para que vaya a buscarlo.