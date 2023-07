Crecieron los casos de ansiedad y depresión en la adolescencia: cómo se puede detectar

15/07/2023 - 00:00 Santiago

La salud mental de los jóvenes y adolescentes es un tema que va en crecimiento, sin escalas, en los últimos años. La pandemia destapó un drama que quizás era poco visible, pero que existe desde siempre: la ansiedad y la depresión.

Estos trastornos han originado un gran incremento de consultas a profesionales en el último tiempo, ya que cada vez son más los adolescentes que la pasan mal por tener estos excesos.

En diálogo con EL LIBERAL, la psicóloga infantil Lic. Rosario Sanguedolce contó de qué se trata y cómo se puede llegar a los jóvenes para ayudarlos desde el rol de adulto.

"Es algo esperable que suceda, porque es parte de las vida. La ansiedad es una cuestión psiquiátrica, y prefiero manifestarla como angustia. Esta angustia que a veces en los adolescentes desborda y hace que tengan muchos síntomas de no querer hacer nada, desinterés por las cosas, a veces se muestran irritables, agresivos. Se trata de una angustia que muchas veces no se encauza. No hay que alarmarse, porque la angustia es parte de la vida, pero sí me parece importante pensar que si esta angustia inhabilita al adolescente a desarrollar su etapa de vida, que implica la socialización, la formación de la identidad, pertenecer a un grupo y demás, es necesario buscar ayuda", consideró la especialista. Asimismo aclaró, que como primera medida, los adultos "debemos ir acercándonos al adolescente y plantear la posibilidad de ver qué es lo que está pasando, desde qué momento lo siente, y que aprendan que parte de la vida es también tolerar estos momentos de angustia. También hay que saber qué hacer con esto. O sea, en vez de quedarse insertos en esta angustia y caer en situaciones mucho más patológicas, como por ejemplo autolesionarse y demás, se pueden dar herramientas para que esto que hoy sienten, pueda ser canalizado en lugares más simbólicos, mucho más sanos, como darles alguna responsabilidad, inscribirse en talleres, deportes, buscar nuevos amigos".

Qué pasa por la cabeza del adolescente

La Lic. Sanguedolce resaltó también que la angustia que manifiestan los adolescentes tienen que ver, muchas veces, con el cambio propio de su etapa.

"El adolescente en esta etapa está en duelos, porque pierde cosas: pierde su cuerpo de niño, pierde la identidad infantil; hay un niño que se deja y al que no se volverá nunca más. A esto se suma la aceptación del nuevo cuerpo, de los nuevos roles, a entender que los papás son seres humanos y no los superhéroes que pensábamos en nuestra infancia. Todo eso hace crecer la angustia. Lo mejor es estar cerca del adolescente, acompañarlo", sugirió la psicóloga infantil.

¿En qué situaciones se

vuelve preocupante?

¿En qué situaciones se vuelve preocupante?

¿Qué es la ansiedad? Se trata de una respuesta evolutiva natural que surge ante situaciones amenazantes. En la adolescencia existen cambios físicos, psíquicos y emocionales esperables que son propios de esta etapa. La alerta debería prenderse cuando estos cambios despiertan conductas nuevas que causan malestar, inseguridad y nuevos miedos capaces de paralizar la antigua vida cotidiana.

Por su parte, la psicóloga especializada en adolescencia Florencia Alfie explica que cuando aparece la ansiedad es común sentir que los músculos se tensen y que aumente la frecuencia cardíaca y respiratoria, ya que el cuerpo se prepara para huir o pelear. Hasta acá no hay peligro.

"La ansiedad entonces cumpliría una función positiva al protegernos de algún peligro", dice.