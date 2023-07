“Ni la Virgen ni los santos son milagrosos, el milagro lo hace Dios”

16/07/2023 - 00:07 Santiago

Su nombre es Gerardo Di Fazzio y es el responsable de verificar la existencia de presuntas curaciones milagrosas y elevar a los diferentes obispados los pedidos de las congregaciones de los candidatos a la canonización. “Hay muchas curaciones psicológicas que no son un milagro, pero hay algunas a las que no le hemos encontrado explicación. Una de las más impactantes que me tocó investigar fue la de la hermana María Rosa Vanina, ocurrida en 1904 y que promovió la causa de beatificación de la Madre Antonia de San José, más conocida como Mama Antula”, había declarado Di Fazzio en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca en 2019. En aquella oportunidad contó que “la hermana agonizaba por una colangitis aguda y en el convento ya habían comprado su ataúd. La factura de la compra está entre las pruebas presentadas por el Episcopado Argentino ante el Vaticano para avalar el milagro. El médico les aseguraba que no viviría más de 48 horas y sus compañeras de convento comenzaron a rezarle. Pasaron 24, 48 horas y la mejora fue cada vez más notable”. En 1906, cuando tenía 31 años y ya curada declaró y sentó el precedente para que en 2016, el Papa Francisco reconociera el milagro y María Antonia de San José fuese considerada beata. En diálogo exclusivo con EL LI BERAL , Di Fazzio reveló detalles de su trabajo con la causa Mama Antula y qué hace falta aún para lograr su canonización.

-¿Cuál fue su participación en la causa de Mama Antula?

Fuimos los iniciadores de remontar la causa que se había iniciado en 1911 aproximadamente junto con la madre Hilda Ledesma que era la superiora, en aquella época, de las Hermanas del Divino Salvador, y a la postuladora romana la doctora Silvia Correale. Junto con ellas se volvió a abrir la causa que estaba cerrada hace ya casi cien años. Empezamos a trabajar en la reapertura de la causa de canonización buscando datos que se habían perdido en Buenos Aires con la quema de las iglesias y rearmar la imagen de María Antonia que, a través de los siglos, también se había llenado de mucha mitología y mucha cuestión que no era cierta. Nosotros empezamos a trabajar esta causa en 1997 más o menos, 1998, cuando estaba el cardenal Bergoglio (Jorge Mario, hoy Papa Francisco), quien como Jesuita la conocía muy bien, pero la verdad que no había mucha devoción y conocimiento en Buenos Aires. Con el apoyo del cardenal Bergoglio dimos reinicio a esta causa que salió bien por milagro que aconteció a través de su intercesión. Específicamente, yo era el notario y el promotor de esta causa de canonización de la madre María Antonia quien, prácticamente, toda su vida la realizó evangelizando en Buenos Aires y en donde tiene más devociones es en Santiago del Estero. Es algo muy interesante. Ella se fue muy joven de ahí y toda su vida misional la realizó en Córdoba y en Buenos Aires. En Buenos Aires, salvo lugares muy puntuales como la Santa Casa, la Iglesia de San Cayetano, la parroquia Inmaculada Concepción y en la Catedral en donde hay una estatua de ella, pero no hay una devoción tan fuerte como en Santiago.

-¿Cuál fue su participación en la resolución de la Unse que la declaró Doctora Honoris Causa?

Se contactó conmigo la licenciada Cintia Suárez y el cuerpo epistolar me había dicho que estaba por declararse Doctora Honoris Causa a María Antonia. Esto me alegró muchísimo. Cuando hay una declaratoria de Doctorado siempre hay que demostrarlo. La demostración la hizo el cuerpo epistolar. El cuerpo epistolar de María Antonia es el más grande que hay en el Virreinato del Río de la Plata. Es un material increíble porque va reflejando la realidad histórica, más allá del hecho de piedad o de fe, de cómo era la sociedad en ese momento. Y son infinitas cartas. Eran muchísimas más, pero lamentablemente se han perdido en la quema de las iglesias. En Buenos Aires se perdió la mitad o más de la cantidad de cartas que ella escribió. Lo que queda de ese cuerpo es muy importante y creo que amerita, más allá de la pluma que tiene con los giros de la época, una línea histórica sumamente importante y epistolar muy rica. Por lo tanto, ameritaba que se dé un reconocimiento post mortem y por sobre todo para Santiago del Estero, “Madre de Ciudades”, que una santiagueña tenga el mérito de ser la primera Doctora Honoris Causa beata en América Latina.

-¿Qué aspectos de su vida o de su obra se tuvieron en cuenta y por qué?

Primero, cuando se inicia una causa, ser siervo de Dios. Después se tiene que lograr demostrar que esa persona vivió las virtudes en grado heroico, las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Para eso hay que hacer un estudio de toda su vida, un estudio científico-histórico de toda su vida, con testigos que la hayan visto, en este caso no había porque había fallecido hace doscientos años, pero sí está la primera causa que se inició allá a principio del Siglo XX y más esta compilación que se llama Te audito, testigos que habían escuchado, en este caso en este siglo, las famas de santidad de la madre. Una vez que la iglesia estudia que ha vivido algunas de las virtudes en grado heroico, o sea la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la templanza, etc., ahí se declara venerable siervo de Dios. Después hay que esperar que Dios se manifieste a través de esta persona ejerciendo alguna gracia o un milagro. Ni la virgen ni los santos hacen milagros, el milagro lo hace Dios por la intercesión de… Ni la Virgen ni los santos son milagrosos, el milagro lo hace Dios. En este caso se encontró en 1950, en un archivo, una carta de la hermana María Rosa Vanina (religiosa de la congregación Hijas del Divino Salvador) que se había curado antes de 1950, antes de la penicilina, de una tuberculosis invocando a María Antonia.

-¿Qué hallazgos o que circunstancias que a lo largo de su trabajo respecto de Mama Antula, lo sorprendieron o le fueron confirmados que estuvo en presencia de una mujer extraordinaria?

Toda su vida. Acá hay dos cosas. Una cosa es el mito instalado, la devoción popular que genera en un personaje cosas que a veces no tiene nada que ver. Eso está bien porque genera en la gente cierta devoción y cierto interés. Y otra cosa es el personaje histórico. Cuando empecé en esta historia de María Antonia, siempre me interesó que una mujer, en el Siglo XVIII , sola, laica, se dedicara a transmitir una teología prohibida por el Papa y por el Rey. Hay que recordar que los Jesuitas fueron expulsados y toda su teología fue prohibida. Ni siquiera se festejaba la fiesta de San Ignacio. Que una mujer sola se largara a andar caminos para predicar esto, la verdad que tenía que tener más bien unos cojones. La mujer, en esa época, era el adorno de la casa; o sea, era monja o estaba casada o era prostituta. Y que una mujer se largara caminando desde Santiago a Buenos Aires, el ímpetu que tenía y, además, la injerencia que tuvo en Buenos Aires…no se llamaba Buenos Aires sino Ciudad de la Santa Trinidad, al final porque al principio le fue bastante mal, que hasta el Virrey y el Obispo le pedían consejos. Que fuera consejera del Virrey y de los obispos, en eso, rompió el molde. Era una mujer muy centrada. Recordemos también, y esto es importante, que ella se movía muy bien en los ámbitos de poder porque venía de familias nobles. Ella nace en Santiago del Estero que era “Madre de Ciudades”. El poder real estaba en Santiago. La Ciudad de la Santa Trinidad era un rancherío de paja y barro. Ella supo aprovechar para lograr su fin.

-¿Por qué momentos del proceso de sanidad de Mama Antula estamos ahora y qué hace falta para que ella esté en los altares?

Ya fue declarada beata. Ahora hace falta un milagro, otro milagro que sea constante, eficiente, rápido y eficaz con la invocación de María Antonia. Hay uno o dos en estudio. Vamos a ver qué pasa. Ahora los milagros ya no son curaciones sino también hay otras realidades que pueden tomarse como milagrosas. Por ejemplo, la madre Pecovich, que fue la fundadora de la congregación, fue declarada beata por una persona que pudo abrir la escotilla de un submarino con una fuerza sobrehumana. O sea, hay muchas cosas que ya no son tanto de curaciones sino de cosas de la vida cotidiana, de personas que sobreviven a eventos o hechos que están fuera de la normal. Bueno, ahora estamos esperando que se realice un milagro

-¿Ha experimentado algún indicio o señal de su presencia santa en algún momento de su trabajo?

La experiencia de santidad está a lo largo de toda la tarea que yo he realizado. He sentido la presencia de ella en cada escrito, en cada obra, en cada palabra, en cada coma. Es impresionante. Sí, sí, la he sentido constantemente, pero no le digo como que me abrazaba o que yo la veía pasar. Es a otro nivel la presencia. Es una presencia que uno se identifica con los hechos y la escritura de la beata.