Prorrogan la convocatoria de presentación de proyectos audiovisuales en la UNSE

18/07/2023 - 13:53 Santiago

La Clínica de desarrollo de proyectos de no ficción en el marco del Proyecto Extensión Convocatoria 2022 UNSE “Laboratorio Audiovisual de Periodismo” está dirigido por la Lic. Lorena Jozami y estará a cargo del capacitador Doctor Ciro Néstor Novelli.

Desde la organización informaron que "es una instancia de formación para realizadores y productores audiovisuales de la provincia con proyectos y/o ideas de no ficción en desarrollo para cine, televisión y nuevos formatos, buscando brindar herramientas para apoyar y fomentar al sector audiovisual de la provincia de Santiago del Estero".

"Se trata de una clínica intensiva con dos instancias grupales (virtuales/presenciales) de 10 horas cada una y tutorías individuales por proyecto (realizada por realizadores/as de la provincia), donde se trabaja la creación de proyectos de diferentes formatos para ser presentados en diversas pantallas y organismos de búsqueda de financiamiento", explicaron.

"Es un espacio de formación, de producción y de incorporación de fondos para la producción de no ficción en el noroeste argentino a partir de una inmersión real en el universo de Mercados, el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) Laboratorios, Festivales, Plataformas, etc. Destinado a promover el desarrollo de la no ficción y diferentes formatos periodísticos audiovisuales locales con dos objetivos definidos: la formación de realizadores integrales y el acceso a fondos de producción y fomento para llevar a cabo proyectos provinciales", añadieron.

"Este espacio es un modelo de conocimiento expandido y transferencia concreta de herramientas de desarrollo de proyectos en todas sus fases y para diversos soportes. Herramientas que van desde la organización de ideas a propuestas narrativas concretas, modelos financieros y de negocios, búsqueda y

redacción de documentación probatoria, etc. Además de evaluar diversas variables en el desarrollo, producción y exhibición de no ficción en la Argentina y el mundo", definieron.

Objetivos

El taller trabajará con realizadores/as de la provincia en la búsqueda de historias, testimonios y personajes que puedan dar cuenta de la diversidad cultural de Santiago del Estero.

Modalidad

El dictado es presencial y se desarrollará en Santiago del Estero, los días 7 y 8 de agosto de 2023.

El asesoramiento a cada proyecto de forma individual, se realizará los días 14 y 15 de agosto del corriente año, en forma virtual, donde se hará seguimiento a proyectos y su consolidación para presentación en convocatorias.

La convocatoria esta destinada a estudiantes de periodismo, periodistas, realizadores audiovisuales y contenidistas en general radicados en Santiago del Estero y que realicen su actividad en la provincia, con o sin experiencia.

Con la finalidad de fortalecer y acompañar el desarrollo de proyectos audiovisuales de no ficción para que al momento de su finalización estén en condiciones de ser presentados en laboratorios de festivales, INCAA y otros organismos regionales, nacionales e internacionales para obtener financiamientos, así como canales y plataformas.

Se seleccionarán 10 proyectos santiagueños para participar de la clínica / taller. Los equipos deberán estar conformados por más de dos personas que cubran los roles de director/a, productor/a, guionista. Se deberá elegir un presentante, que podrá ser la productora y/o directora de la idea. Podrá ser la misma persona que el/la guionista o contar con su autorización mediante DDJJ.

Requisitos

Se deberá presentar una carpeta donde consten los avances del desarrollo del proyecto.

1. Story line (Idea en tres reglones)

2. Sinopsis: (una carilla)

3. Género: Periodístico, documental, biopic, interactivo, etc

4. Formato: Duración, cantidad de capítulos (Ej: serie, unitario, etc)

5. Propuesta estética (1 carilla)

6. Breve Cv de los presentantes (Dirección, Guión, Producción) pueden ser dos (Una persona desempeñando dos roles).

7. Donde se basa su historia (1 pagina) correspondiente a la investigación visual o periodística).

8. Declaración Jurada que el proyecto es de autoría propia y/o cuenta con la autorización del guionista para su presentación.

9. Acreditación de residencia en Santiago del Estero. (DNI y alguna boleta que acredite que reside y trabaja en la provincia).

10. Material complementario (optativo): Material correspondiente a la investigación visual o periodística, entrevistas, fotos, etc.

Enviar la carpeta en un solo archivo con el nombre del proyecto en formato PDF a periodismo.unse@gmail.com

El comité que seleccionará los proyectos estará conformado por el capacitador y profesionales docentes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, UNSE con trayectoria y formación pertinentes. En el mismo se aplicarán criterios de paridad de género.