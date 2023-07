Especialista revela que se incrementaron las consultas por déficit de atención en adultos

25/07/2023 - 01:25 Santiago

En los últimos tiempos aumentaron las consultas psicológicas de personas mayores preocupadas por saber si sufren de déficit de atención por ciertos síntomas que presentan, y que están relacionados con el estrés o la hiperactividad propia de estos tiempos, lo cual puede llevar a confundir los cuadros.

La situación fue comentada por la psicóloga, licenciada Emily Azar, quien advirtió que, según los estados que presentan los pacientes, este cuadro en especial puede confundirse con otros.

Cambios

"Generalmente, se reciben muchas consultas por posible evolución del déficit de atención de un hijo, pero ahora se nota un aumento de casos de adultos, que llegan con la necesidad de saber si lo que se padecen es un déficit de atención o no. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un sobrediagnóstico del déficit de atención y de hiperactividad, y que hay que poner atención en las variables de esto", explicó.

Puntualizó que no es sencillo realizar un diagnóstico de déficit de atención, ya que no se cuenta con un estudio o un análisis que lo confirmen, y hay que guiarse por las sensaciones del paciente, con lo que se corre el riesgo de caer en un sobrediagnóstico.

"El foco es advertir sobre la confusión que presentan los cuadros de estrés, exceso de actividades, de compromiso, presión o exigencia propia, que llevan a creer que uno no tiene un nivel de atención adecuado, cuando lo que está sucediendo es que se tiene una cantidad de cosas programadas por hacer, y no se puede, pero no por un déficit de atención, sino por el exceso de lo que uno mismo se exige", analizó la profesional.

Advirtió que las estadísticas aluden a un sobrediagnóstico, por lo que "hay que ampliar la visión cuando uno escucha eso en el consultorio, porque no hay un estudio médico que se pida y que diga que tiene o no una alteración neurológica que produce esta cuestión".

La sobrecarga de cosas por hacer

"Tenemos lo que es predominio inatencional, no poder atender, y el predominio de impulsividad o bien la combinación de ambos.

Lo que se observa es que varía mucho la sobreestimulación, y hay una dificultad para mantener la atención, tanto en niños como en adultos, y se ve mucho el aburrimiento y la necesidad de hacer cosas que motiven a la persona.

Hoy hay una sobrecarga de cosas que hacen que muchas personas crean que tienen un déficit desatencional, pero sucede que hay una desorganización detrás, del tiempo, de los hábitos, no como causa de una desatención, sino la desatención como consecuencia de la impulsividad.

Se tiene que hacer un diagnóstico preciso y diferencial, porque los cuadros debidos a la desatención, pueden tener que ver con otros".

Las características que presenta este trastorno

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo que suele caracterizarse por falta de atención, desorganización, hiperactividad e impulsividad.

Es uno de los trastornos mentales más comunes.

Según la Federación Mundial de TDAH, se cree que se da en casi el 6% de los niños y el 2,5% de los adultos.

Durante décadas, los expertos creyeron que el TDAH solo se daba en los niños y que terminaba después de la adolescencia.

Pero una serie de estudios realizados en la década del '90 demostraron que el TDAH puede continuar en la edad adulta.

Los expertos afirman ahora que al menos el 60% de los niños con TDAH tendrán también síntomas en la edad adulta.