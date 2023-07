Sobrepeso: resaltan la importancia de la actividad física para mejorar la calidad de vida

25/07/2023 - 22:50 Santiago

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un verdadero drama más común de lo imaginado. Los trastornos alimenticios han provocado serios daños en la salud, que podrían controlarse si cada pacientes se concientiza del riesgo que corre y de la importancia de la actividad física, por mínima que sea.

El Dr. José Stenberg, médico cardiólogo y deportólogo consideró sumamente necesario la ejercitación para lograr reducir los riesgos en pacientes con sobrepeso.

En diálogo con EL LIBERAL sostuvo que "es sabido que en este tiempo nos encontramos en la pandemia del sobrepeso y la obesidad; desde algunos años a esta parte aumentaron notablemente las cifras de este flagelo, el cual se genera en su gran mayoría por un desequilibrio entre las calorías que son ingeridas y las que se 'gastan' realizando las distintas actividades de la vida diaria".

"La accesibilidad relativamente fácil a alimentos altamente calóricos y la disminución de la actividad física son los motivos del mismo", sentenció el especialista.

El sobrepeso y la obesidad no sólo se rige al aumento del peso y cambios en la estructura física. En este contexto, Stenberg resaltó: "Debemos recordar que el hecho de contar con sobrepeso u obesidad ya representa una patología. No obstante, cabe recordar que también se acompaña frecuentemente de hígado graso, hipertensión arterial, insulinorresistencia o diabetes, depresión, trastornos endocrinos, hipercolesterole- mia, infartos etc.".

Los pacientes adultos que intentan revertir su situación en general encuentran su mayor dificultad en disminuir su ingesta calórica, "por tanto la práctica de actividad física debería ser la herramienta que use para intentar equilibrar sus ingresos y egresos, y de ser posible lograr un balance negativo".









"Numerosos estudios informan que las personas con sobrepeso que realizan regularmente actividad física, a pesar que no modifiquen demasiado su composición corporal, igualmente modifican su perfil metabólico y su expectativa de vida", aclaró el profesional.

Falsa creencia

En el caso de los niños, todavía en estos días, algunas personas consideran que tener sobrepeso es sinónimo de niño sano.

"Es allí precisamente donde más se debe actuar, intentando generar hábitos saludables, que lograrán revertir cualquier situación actual y el resultado será un adulto con hábitos saludables y resultados acorde", sostuvo el deportólogo.

Y agregó: "Entonces ahora la cuestión reside en pensar cuál actividad es la más adecuada para una persona con sobrepeso. Eso es muy variable y es motivo de una evaluación acerca de estado de salud, antecedentes, gustos, posibilidades, y objetivos más allá de la pérdida de peso real".

"Se debe empezar con la modificación de los hábitos de la vida diaria"

Para lograr el bienestar de las personas con sobrepeso u obesidad, el Dr. José Stenberg sostuvo: "Se debe empezar con la modificación de hábitos de la vida diaria. Luego hay múltiples posibilidades entre las que se pueden mencionar trabajos de fuerza, resistencia (o aeróbicos), actividades de alta intensidad, algunas más recreativas como bailes, y otras como las artes marciales. Todo puede ser perfectamente adaptado a cada situación".

Sin embargo, el profesional aclaró que siempre debe partirse del "objetivo y la convicción de la persona de que se logrará el cambio en función de mayor longevidad y con mayor calidad de vida".