Qué se debe tener en cuenta para agregar tecnología en educación

30/07/2023 - 21:43 Santiago

El tipo de dispositivo y su uso en educación "está muy mediado por lo que se proponga en la propuesta pedagógica y en el currículum nacional", explicó Leandro Folgar, experto en Tecnología, Innovación y Educación que formó parte del lanzamiento del informe de la Unesco.

¿Qué se debe tener en cuenta para incorporar la tecnología en educación? ¿es igual su aplicación en todos los niveles educativos?

"En edades tempranas el uso de pantallas es algo que tiene que reducirse al mínimo posible para espacios específicos, tenemos que priorizar las experiencias de diálogo y de lectura", indicó Folgar, quien preside Ceibal, centro de innovación educativa con tecnologías digitales del Estado uruguayo.

El experto explicó que en el nivel primario "se crean fundamentos del uso de dispositivos y se puede entender para qué y cómo se puede utilizar una computadora, donde empiezan a ser importante las alfabetizaciones mediáticas y de lenguajes multimodales".

"No solamente hay que entender que hay una lengua que manejamos en el país y una segunda lengua que se enseñe, sino una tercera lengua que es el lenguaje de las computadoras y el mediático, que hay que manejar", añadió.

Asimismo, los conceptos de "ciudadanía digital" vienen después cuando el carácter de ese estudiante se va a formando un poco más.

Explicación

"Utilizar la computadora como un medio de producción, creación de proyectos, exploración e indagación", recomendó el especialista y explicó que "el tipo de dispositivo y de uso está muy mediado por lo que se proponga en la propuesta pedagógica y en el currículum nacional".

El uso de celulares para estudiar

“Lo que se puede hacer con una computadora y con un celular es significativamente diferente”, consideró. Si bien la propuesta de Ceibal no trabaja con celulares, no prohíben su uso porque consideran que son un dispositivo más para la búsqueda de información, chequeo de noticias, y permiten conectar. “Tal vez no sea el mejor dispositivo para producir documentos para interactuar con un docente o crear un proyecto, pero tiene su lugar en el continuo educativo”, explicó.