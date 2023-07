Anmat prohibió la distribución y venta de medallones veganos

31/07/2023 - 00:08 Santiago

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) -que se encarga de que los productos sean seguros y de calidad- prohibió la venta de una marca particular de medallones veganos congelados en abril de este año, ya que consideraban que no cumplían con una serie de pautas y, además, no estaban rotuladas correctamente.

Sin embargo, Fast Good SRL -la empresa creadora de estos productos- salió a manifestarse en contra de la medida que se adoptó luego de una auditoría en la Coordinación Provincial de Salud Ambiental de la provincia de Río Negro (CPSA).

Hasta el momento, y debido a la disposición del organismo, se había dispuesto la "suspensión y/o cancelación de la producción, elaboración o fraccionamiento en de esos productos en cualquier parte del país", por lo que la empresa no podía trabajar.

Cabe aclarar que la Anmat es un organismo descentralizado, es decir, que tiene autonomía técnica y funcional. Sin embargo, la empresa cree que se trata de una represalia por la actividad política no partidaria que lleva a cabo el titular de la empresa, en favor del sector productivo y que cuenta con el apoyo del 80% de todo el sector de la provincia.

Además, sostuvieron que la decisión del organismo nacional puso a la empresa "al borde de la quiebra" a raíz de la mala publicidad.

Por este motivo, enviaron un comunicado de prensa en el que afirman que sus productos son seguros para los celíacos, y que cuentan con las certificaciones correspondientes.