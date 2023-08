Especialista reveló el aumento de consultas por niños que comienzan a hablar tarde

02/08/2023 - 21:21 Santiago

A partir del término de la pandemia de coronavirus, especialistas en comunicación advirtieron un crecimiento de las consultas por niños que comienzan a hablar tarde, que a la edad de dos años se comunican con menos de 50 palabras y no utilizan frases de dos palabras.

Así le reveló a EL LIBERAL la fonoaudióloga Lic. Anita Lemos, terapeuta que aborda la comunicación y el lenguaje, quien consideró que "puede que la razón de este fenómeno se deba a que los diagnósticos se realizan en forma más temprana, ya no en el jardín de infantes sino en los consultorios pediátricos a donde son detectados y derivados al fonoaudiólogo para su evaluación".

Entre las causas que podrían originar este proceso, analizó que "el exceso o el uso temprano de pantallas es un factor que podría estar jugando como obstaculizador del desarrollo del lenguaje, la comunicación y la interacción social en los niños", pues aseguró que "nadie aprende a hablar con una pantalla se hace en interacción con las personas".

"El lenguaje y la comunicación comienzan desde el nacimiento. Sin embargo, existe aún una tendencia a esperar excesivamente antes de aconsejar la consulta con el fonoaudiólogo a los padres y madres de niños que presentan alteraciones en el ritmo normal", comentó la profesional, y aseguró que "esto provoca que muchas veces se pierda la oportunidad de una detección precoz de dichos problemas, con la consecuencia de saltarse los periodos críticos (momentos adecuados para cada uno de los distintos aprendizajes)".

Los hablantes tardíos son niños y niñas que con dos años presentan un retraso en el vocabulario sin que haya un trastorno (neurológico, motor, sensorial, cognitivo o un trastorno del desarrollo) que explique ese retraso.

Este retraso en el vocabulario hace que no emitan 50 palabras y no realicen combinaciones de dos palabras. Además, no aparece la explosión léxica, típica en el desarrollo normal sobre los 18 meses.

En qué momento es oportuna la consulta



Sobre cómo se reconoce el problema, la Lic. Lemos explicó:

"Existen protocolos, que permiten fijar los desarrollos, a nivel motor o lingüístico, a los 6, 9, 12 o 24 meses. Estos hitos nos dan la posibilidad de valorar si el desarrollo corresponde al nivel típico o no.

Como ejemplo, un momento especialmente significativo es la llegada a los dos años: a esta edad, el niño conoce y utiliza más de 50 palabras y construye frases combinando dos o tres palabras. No tener este nivel a esta edad es relevante. Conviene consultar al fonoaudiólogo.

De esta consulta saldrán orientaciones para estimulación del lenguaje en los contextos naturales (familiares fundamentalmente), se podrá hacer un seguimiento e ir tomando decisiones hacia la Atención Temprana, o lo que considere oportuno el profesional".

Para padres: señales que se deben tener en cuenta

- No interactúa socialmente (desde los primeros meses).

- No entiende lo que se le dice (desde el año).

- Usa pocos sonidos, palabras o gestos (entre los 18 meses y los dos años).

- No dice palabras con claridad (entre los 18 meses y los dos años).

- No combina las palabras (a partir de los dos años).

- Tiene problemas para hablar y jugar con otros niños (entre los dos y los tres años).

- Continúa hablando mal, sustituyendo unos sonidos por otros, omitiendo sonidos y palabras de contenido gramatical (a partir de los cuatro años).

"El lenguaje es la base del pensamiento. Un desarrollo pobre del lenguaje va a condicionar el desarrollo cognitivo y, por ende, la interacción social".