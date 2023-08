El Dr. Eduardo Llugdar presentó una obra sobre Derechos Fundamentales

06/08/2023 - 21:13 Santiago

En la Caja Forense se presentó el libro "Derechos Fundamentales y Pospandemia. Experiencias y desafíos de la Emergencia Sanitaria en Argentina". El Dr. Eduardo Llugdar, redactó un capítulo del trabajo, compartió el estrado con uno de los directores de la obra, el Dr. Cristian Altavilla y el Dr. Pablo Lucatelli, autor de otro de los capítulos del libro. Estuvieron presentes, el presidente del Colegio de Abogados, Dr. Luis Miguel; vocales de Superiores Tribunales del país; autoridades de Universidades Nacionales locales; jueces y funcionarios del Poder Judicial.

"Con motivo de la invitación que me hicieron para participar de esta obra colectiva, pensé en referirme a las restricciones de Derechos y rápidamente me incliné a verlas, pero no desde una perspectiva común. En ese momento, estaba muy vigente en los noticieros las potestades del presidente, en caso de restricciones excepcionales de Derechos. Para ello, elabore una hipótesis vinculada a tratar de sostener cuáles eran las formas en que estos podían ser ordenados, dentro del esquema del Estado de Derecho Constitucional", expresó el magistrado.

Y agregó: "Cuando hablamos de Estado de Derecho Constitucional, la finalidad es la protección a la dignidad humana. Esto ha generado una tensión muy fuerte respecto hasta qué punto éstas restricciones podrían, en cierto modo y más allá de restricciones, convertirse en arbitrarias, para dejar de ser legítimas para el orden constitucional y ser tachadas de ilegítimas".