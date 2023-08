"Prepárense los santiagueños porque la primavera y el verano van a ser muy fuertes"

11/08/2023 - 23:38 Santiago

Los santiagueños deberemos prepararnos para una primavera-verano con temperaturas por encima del promedio normal, y con fenómenos (vientos y tormentas) "muy fuertes", según lo anticipó Nadia Zyncenko, pronosticadora y meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.

La especialista, argentina de origen italoucraniano que se desempeña como pronosticadora en el canal Telefé, en diálogo exclusivo con EL LIBERAL, anunció un panorama poco alentador para los santiagueños respecto de las condiciones que se presentarán los próximos tres meses, y el verano.

"Prepárense los santiagueños porque van a tener una primavera-verano bastante caliente, y los fenómenos que se produzcan, como vientos y tormentas, van a ser muy fuertes. Tal vez las lluvias sean de corta duración, no traerán todo lo que se necesite de agua, sino que generarán efectos devastadores. Eso es lo que va a pasar. Ojalá que no se cumpla", enfatizó.

Respecto de las lluvias para Santiago, vaticinó que "quizás para noviembre comience a llover un poquito más, pero a ustedes les sigue faltando agua".

"Porque lo que pensábamos que iba a llover el julio no fue lo necesario, y hay que ver cómo evoluciona. En principio, los investigadores decían que este iba a ser un Niño fuerte, pero de acuerdo con lo que evoluciona hasta ahora, sería moderado", explicó.









Precisamente, con relación a la temperatura y a cómo se están dando las condiciones del clima a causa del calentamiento global, Nadia especificó: "Teníamos la Niña en que el agua del Pacífico ecuatorial era más fría que lo normal, y, sin embargo, hemos tenido temperaturas en julio y junio, en promedio del planeta, más altas de las que hay registradas. Ahora, en esta evolución hacia el Niño, en que el agua se calienta, así que, cuando al calentamiento global de la atmósfera le agreguemos el calentamiento de las aguas del Pacífico, no podemos esperan a que esto se enfríe".

¿Qué está pasando con el clima en el mundo?

"El calentamiento global de la atmósfera, sin ninguna duda, ha sido inducido y aumentado por la acción del hombre, por la cantidad de dióxido de carbono, de metano, de elementos que producimos en nuestra actividad industrial, y ensuciamos la atmósfera.

Todo lo que emitimos, asciende y se acumula formando una capa. Siempre digo, que es como si fuera una frazadita, que permite que el calor proveniente del sol llegue a la tierra, pero que cuando tiene que volver al espacio infinito, se encuentra con la dificultad de que no todo ese calor puede volver para de nuevo al otro día repetir el ciclo, sino que, un porcentaje va quedando y poco a poco fue generando este calentamiento general.

De esto se viene hablando desde la década del 60, pero se habla más ahora porque nos afecta tremendamente".

Es poco probable que se baje la emisión de gases

"Para revertir la problemática del calentamiento global tendríamos que dejar de emitir estos gases que forman esta capa, y los principales emisores son Estados Unidos, China, India y Rusia.

Si hay una solución está en la conducta del ser humano. Pero no está dispuesto a la emisión cero, porque tiene que acostumbrarse a vivir de cierta manera, a producir y a obtener las ganancias que corresponden, y entonces no se va a dejar de contaminar. Entonces, no podemos pensar en eso.

Incierto

Entonces tendremos un calentamiento, no sabemos hasta cuándo. Las eras glaciares existieron siempre, pero estamos hablando de que hace como 12.000 años no teníamos una situación como la presente".