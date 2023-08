¿Por qué los adolescentes se quieren filmar y subir el contenido a las redes sociales, a qué se debe este fenómeno?

13/08/2023 - 21:57 Santiago

La Lic. Rosario Sanguedolce aclara que hay que ver caso por caso, porque no se puede hacer una generalización, pero sí es importante ver ciertas cuestiones que se repiten.

"Hoy el tema de la adolescencia está muy expuesto, sienten que se tiene que mostrar y siempre la cuestión física, a través de fotos, a través de videos. Esto tiene que ver con el momento social que estamos viviendo, que si no se muestra no es. El adolescente de alguna forma necesita pertenecer a un grupo, ser reconocido y eso siempre pasó en cualquier momento de la historia. Necesita identificarse, mostrarse, necesita tener una identidad. Lo que pasa es que hoy en día en la sociedad están mostrando modelos en los cuales identificarse que no siempre hacen bien", sostiene.

Y agrega: "También en estos casos puede haber falta de contención por parte de la familia. Porque si bien el adolescente ya no es un niño, todavía no es un adulto y necesita que le aclaren qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué cosas le van a servir a él y qué cosas le van a perjudicar".