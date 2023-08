Alzheimer: "Se ha avanzado más que en el tratamiento, en las forma de prevención"

16/08/2023 - 00:10 Santiago

Neurólogos de todo el mundo están abocados constantemente a nuevas formas de tratamiento y la prevención del Alzheimer, y en los últimos tiempos las investigaciones se han centrado en las formas de prevención, más que en los tratamientos en sí.

Esto fue refrendado por el neurólogo local, doctor Miguel Jacobo, quien aseguró que "hoy se ha avanzado más que en el tratamiento del Alzheimer en la forma de prevención", e incluso hizo hincapié en que "desde los primeros años se pueden prevenir futuros casos".

"Los hábitos de vida saludables, básicamente la alimentación, la actividad física, social y mental, y cuidar los factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, diabetes, tabaquismo y obesidad disminuyen el riesgo de padecer Alzheimer", enfatizó el profesional.

Dentro de estos hábitos saludables, se refirió de manera especial a la alimentación, y mencionó como fundamental "consumir verduras, frutas, hortalizas, disminuir la ingesta de conservas, preferir el pescado, sobre todos los ácidos grasos no saturados, no exceder el consumo de carnes rojas ni de grasas, sobre todo de los alimentos que vienen con conservantes".

Respecto de investigaciones recientes que sugieren utilizar el romero como ingrediente más efectivo para mejorar la memoria, estimular la concentración y prevenir el Alzheimer, el doctor Jacobo prefirió "no hacer ninguna especificación", sino más bien "colocar a todos los alimentos sanos en un mismo contexto".

"No hay algo en especial que se pueda recomendar ingerir, sino en general todos los vegetales en contexto, no puedo avalar el empleo de algo en particular", enfatizó.

"Hoy se ha avanzado más que en el tratamiento del Alzheimer en la forma de prevención. Un estímulo cerebral temprano, basado en la educación y en la nutrición desde que la persona nace, contribuyen al desarrollo cerebral adecuado, para disminuir las probabilidades de que en el futuro se pueda padecer Alzheimer", acentuó.

Actividad física e higiene del sueño

Al puntualizar sobre las formas en que se puede cuidar el cerebro para evitar la aparición del Alzheimer, el doctor Jacobo mencionó:

"Podemos proteger nuestro cerebro con actividad física, una actividad social armónica e intelectual, acorde al trabajo o a lo que desempeñamos. Podemos, por ejemplo leer, estudiar, tocar un instrumento, y si los desafíos intelectuales son nuevos, mucho mejor.

También realizar actividades lúdicas, mirar TV, discutir, en definitiva, mantener la mente activa. Somos seres sociales, y cuanto más vínculos tengamos, protegemos más al cerebro.

Las personas sumidas en depresiones o que viven encerradas comienzan a desarrollar problemas de memoria.

Otro aspecto fundamental es la higiene del sueño, porque suceden fenómenos activos cuando dormimos".

Especialistas de Harvard sugieren utilizar el romero

Especialistas de la pres- tigiosa Universidad de Harvard sugirieron recientemente utilizar el romero como ingrediente más efectivo para mejorar la memoria, estimular la concentración y prevenir el Alzheimer.

Este vegetal es miembro de la familia Lamiaceae y suele vincularse con el bienestar del cerebro. Uma Naidoo, psiquiatra y experta en salud cerebrovascular, señaló que investigaciones recientes "respaldan las numerosas propiedades antioxidantes y protectoras del cerebro".

Añadió que "el estudio sobre los efectos terapéuticos del romero sugiere que el uso de la hierba y sus extractos puede ayudar a aliviar el dolor (analgesia) mientras actúa como un tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de estrés, depresión y ansiedad".