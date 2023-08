Alarma: se produce más de una muerte súbita cada 15 minutos en la Argentina

17/08/2023 - 00:02 Santiago





Cada año en Argentina cerca de 45 mil (1 cada 15 minutos) fallecen por año por muerte súbita (aquella que se produce de forma natural, repentina e inesperada, la mayoría de las veces por causa cardiovascular) y también existe legislación sancionada y reglamentada para su prevención. Sin embargo, desde la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología reclaman que prácticamente no se cumple y que una ínfima porción de la población está entrenada en maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para asistir a alguien que sufre un paro cardíaco fuera de un centro asistencial, como sucede la mayoría de las veces (suele ocurrir en el hogar, trabajo o en la vía pública).

En diálogo con el EL LIBERAL, el Dr. Luis Orellana, médico cardiólogo, referente de enfermedades crónicas del Ministerio de Salud y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Unse, ahondó en la temática y explicó de qué se trata, de qué forma se manifiesta y cómo podrían salvarse vidas.

“La muerte súbita es aquella que se produce en forma inesperada dentro de la primera hora de la aparición de síntomas en una persona que aparentemente estaba sana. En el país se dice que hay más de 40.000 muertes súbitas anuales y el 80 por ciento de los casos es de origen cardiovascular. Dentro del origen cardiovascular, tenemos dos grandes grupos: en las personas menores de 35 años, la causa son de origen congénita y la más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica; mientras que en las personas mayores de 35 años, pensamos que la muerte súbita es una de las manifestaciones de las enfermedades de las arterias coronarias, que muchas veces se presenta en esa forma. Son personas que aparentemente andan bien, hacen sus acti - vidades en forma normal, pero de repente sienten una opresión en el pecho y pierden el conocimiento, generalmente por una fibrilación ventricular”, explicó.

Asimismo, el Dr. Orellana consideró que este tipo de muertes son evitables, lo cual se logra con la realización de controles médicos periódicos: “Muchas veces, en el control se puede detectar a aquellas personas que tienen riesgo elevado de padecer una muerte súbita. Siempre hacemos una estratificación del riesgo vascular, infarto o accidente cerebrovascular, con cierta determinación, como antecedentes familiares y con los factores de riesgo que se pueden detectar. Recordemos que los factores de riesgo son todas aquellas situaciones que aumentan la probabilidad de padecer un evento. Por ejemplo, una persona con colesterol alto tiene 1 o 2 veces más probabilidad de padecer un evento, que aquella con parámetros normales. Lo mismo sucede con el tema de la diabetes, hipertensión o fumadores. No se hereda la enfermedad. Se hereda la predisposición”.

RCP: la oportunidad de salvar una vida

El Dr. Luis Orellana resaltó la necesidad de saber practicar RCP. “Es una herramienta más para darle una oportunidad más a la persona que ha sufrido un evento de muerte súbita. Si la población está capacitada para evitar muerte súbita se podrán rescatar muchas personas que han padecido un evento. Hay que capacitarse, porque solo con las compresiones torácicas podemos mantener con vida el cerebro hasta que llegue la ayuda especializada”, explicó el cardiólogo. Hoy está vigente y reglamentada la ley N° 27.159 de prevención integral de la muerte súbita, que establece que los lugares públicos y privados de acceso público con concentración o circulación superior a 1000 personas por día deberán contar con al menos un desfibrilador automático externo y personas entrenadas en RCP.



Por qué se las consideran “muertes prevenibles”

Son muertes prevenibles porque si se actúa sobre esos factores de riesgo desde edades tempranas, se puede controlar y evitar el desenlace. “Los factores de riesgo son los tradicionales como la hipertensión, diabetes, colesterol, el tabaco, el estrés, y ahora se les agregan otros como la polución ambiental, la fragmentación del sueño, las alteraciones de la flora intestinal, entre otras”, sostuvo Orellana. Asimismo enumeró una serie de cuidados que se deberían tener en cuenta para prevenir: “Nosotros podemos evitar, gran parte de la presión de los episodios de infartos si controlamos los factores de riesgo. Eso se hace manteniendo una alimentación saludable, haciendo actividad física, bajando de peso y con chequeo médico oportuno”, recomendó.

¿Qué hacer ante una emergencia?: los pasos a seguirpara tratar de mantener con vida a una persona

Lo que se detalla a continuación no reemplaza la capacitación que se recibe al realizar los cursos validados de RCP. La recomendación es que todas las personas tomen el curso para estar preparadas si fuera necesaria su intervención. De todas maneras, a modo de introducción en el tema, las instituciones detallaron lo siguiente: En presencia de alguien que inexplicablemente cae inconsciente, que se lo llama y no contesta, el primer paso es chequear si respira. Si no lo hace, o lo hace con dificultad, es necesario llamar o pedir que alguien llame al número local de emergencias, y consultar por la disponibilidad de un DEA (es muy útil saber si hay uno en una empresa de la cuadra, en el club del barrio, etc.). Inmediatamente, comenzar a realizar compresiones rápidas y fuertes en el centro del tórax, hundiendo el tórax como mínimo 5 cm y realizando entre 100 a 120 por minuto, el mismo tiempo que la canción Stayin’ alive de los Bee Gees; luego, ante la llegada del desfibrilador, seguir sus instrucciones de uso, hasta el arribo de la ambulancia. El Dr. Mario Fitz Maurice, exdirector del Consejo de Arritmias de la Sociedad de Cardiología, explicó que la mayoría de las veces la muerte súbita “ocurre secundaria a una arritmia, es decir que el corazón deja de latir normalmente y empieza a temblar. A ese temblor la medicina lo denomina fibrilación ventricular. Cuando tiembla, el corazón no puede contraerse y, entonces, no puede bombear sangre y así la víctima pierde el estado de conciencia y se desploma”. Esa arritmia es mortal y la única manera de salvar una vida luego de un episodio de este tipo es aplicando en forma rápida y eficaz maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizando un desfibrilador que tiene la función de cortar esa arritmia mortal. “Es muy importante estar entrenado en la realización de estas maniobras porque es impensable, en ningún lugar del mundo, que los servicios de emergencia puedan acercarse al lugar del hecho en menos de cinco minutos”, reconoció el Dr. Fitz Maurice.