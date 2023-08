Dr. Llugdar disertó en Congreso Internacional y fue homenajeado

18/08/2023 - 22:32 Santiago

El "Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos en el Ámbito Criminológico, Control de Convencionalidad" fue el marco en el que se homenajeó al Dr. Eduardo Llugdar, quien además de agradecer esta iniciativa, expuso sobre "Estándares Internacionales de DD.HH. y Políticas Criminales y Penitenciarias de los Estados".

En la extensa jornada, que se desarrolló por más de 14 horas, expusieron 17 expositores de 9 países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Perú y Venezuela). Los profesionales exaltaron la trayectoria y los aportes al mundo jurídico internacional realizados por el Dr. Llugdar, en su carácter de académico e investigador en cuestiones de Derecho, además de abordar diferentes temáticas jurídicas vinculados a la materia del Congreso.

Al comenzar su alocución, el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, señaló: "Estoy muy emocionado y agradecido por todos los conceptos que he escuchado hacia mi persona, que creo excede a lo que es mi merecimiento, pero no voy a tener falsa humildad de decir que no me reconforta este reconocimiento, pero que está lejos de alimentar vanidades y soberbias, y por el contrario, genera más motivación y compromiso de aportar ideas al mundo jurídico".

Entre otros, rescató "mi profundo agradecimiento a las entidades organizadoras, a los distinguidos colegas que se sumaron como expositores; a la Dra. Carolina Ramón, coordinadora del evento, por la gentil, pero quizás no merecida, idea de organizar junto con las entidades avalistas este homenaje en el evento, y a Álvaro Rodríguez Montesinos, por su colaboración en la logística de transmisiones virtuales".

La extensa actividad académica se desarrolló mediante plataforma virtual, coordinada y organizada por la citada profesional de Ecuador, uno de los países que aportó a catedráticos para la jornada. También expusieron reconocidos juristas de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, México, Perú, Paraguay, Puerto Rico y Argentina, como la Dra. María del Carmen Battaini, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Caba.

En relación a la temática elegida para disertar, el Dr. Llugdar indicó que "voy hablar dentro del contexto de la protección de la dignidad humana y de las políticas criminales para aquellas personas que están privadas de su libertad".

Además, sostuvo que "hay que pensar en la víctima, pero también contemplar que en las penas deben inspirarse en el marco constitucional y del ordenamiento legal respecto del infractor y no que se convierta en una venganza".