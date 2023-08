A los padres de este tiempo les cuesta darle la paciencia y el tiempo que el niño necesita

19/08/2023 - 22:05 Santiago

El tiempo que el adulto puede brindarle a un niño es valioso desde todos los puntos de vista, ya que esos minutos que esa persona dedica a los más pequeños son los que realmente generan un impacto en su conducta, afecto y vida social.

Hoy se celebra el Día del Niño y es oportuno analizar qué es lo que pasa con los padres de hoy, que tanto "ruido" hace en la vida de los chicos.

La Lic. Rosario Sanguedolce, psicóloga infantil resaltó que, "con la presión de vivir siempre contrarreloj, desde la mirada del capitalismo, el consumo y demás, se dificulta sostener la demanda del niño", lo cual genera grandes daños en los hijos.

"Tenemos que plantearnos qué es lo que pasa con los papás hoy en día. Estamos viendo mucha dificultad para sostener la demanda del niño, para darle la paciencia que el niño necesita. Hoy en día, con la presión de vivir siempre contrarreloj, desde la mirada del capitalismo, el consumo y demás, se dificulta sostener la demanda del niño, respetar sus tiempos, sus necesidades emocionales y demás. No vamos a decir que son todos los casos, pero solemos ver casos en los que al adulto le cuesta jugar con el niño, proponer planes para poder pasar tiempo con él, y todo esto afecta y genera que después los niños empiezan a manifestar llamados de atención, dificultades en la escuela. Con esas cosas algo nos están diciendo, porque algo nos está pasando", explica la especialista.

Sanguedolce llama a cuestionarse si realmente están en condiciones de sostener la crianza del niño, en cuanto brindar redes de contención, brindar tiempo.

"Por algo, a nivel mundial han bajado la tasa de natalidad. Entonces, es importante el planteamiento. No es tener un hijo solamente, sino el deseo de maternar y paternar, que es muy diferente. En base a eso, si es que hay un niño, poder elaborar la cuestión de la crianza, lo que implica y saber en qué condiciones estamos para poder criar un niño de forma saludable", planea.

Riesgo

Asimismo resalta que los padres deben tener en cuenta todos los peligros que rodean a los niños y ayudarlos como responsables que son de esa vida.

Asimismo resalta que los padres deben tener en cuenta todos los peligros que rodean a los niños y ayudarlos como responsables que son de esa vida. "Hay que ver todos los peligros que el niño enfrenta y que quizás antes no era tan así. Las redes sociales, el abuso del uso del celular, implican que si sucede, es porque hay una falta en el entorno adulto, de poder marcar un límite, de poder marcar tiempos. Vemos niños que están muy encerrados, que no hacen otras actividades extracurriculares. Esto hace que la sociabilización se vea más dificultada también, porque no hay iniciativa de los padres, ni ganas de dedicar tiempo a eso", advierte Sanguedolce. La especialista agrega además, que este flagelo se ve multiplicado también por la situación económica. "No hay posibilidad de llevarlos a otro lado, a realizar otras actividades".

“Es dañino no poner límites a los chicos”

La licenciada Rosario Sanguedolce advierte a los padres que “es dañino no poner límites a los chicos. El niño tiene que encontrar un límite, la forma de crearse hábitos, de regular su conducta y frustración y si se aburre, generar actividades recreativas, apelar a la creatividad. No es algo feo que el niño se aburra, se frustre. Es algo normal que lo va a preparar para la vida adulta. Pero cuando alrededor no hay redes de contención que lo acompañen en esto, empiezan a aparecer los problemas de conducta y demás que se ven a menudo”. “Por todo ello la propuesta es acompañar al niño desde la crianza saludable, que implica límites, decir que no cuando es necesario, regular tiempo, invertir en actividades, porque si como adultos no les damos las herramientas, el niño no puede generar nada solo. Es el adulto el que debe generar esto en la infancia”, finaliza.