Presentarán el libro "La amistad en las infancias. Una experiencia fundante"

24/08/2023 - 21:28 Santiago

Hoy se realizará la presentación del libro "La amistad en las infancias. Una experiencia fundante". La obra pertenece al licenciado Esteban Levin, quien ofrecerá una conferencia para resaltar los objetivos de abordar la temática, los puntos centrales de su libro y las experiencias que le dejó su "confección".

El acto de presentación tendrá lugar hoy, de 18 a 21, en el Aula Magna de la Ucse. Se trata de una actividad no arancelada, abierta a todos los santiagueños.

En el marco de su convocatoria explicaron que se requiere inscripción en el sitio web emanuelmaximiliano.ruiz. edu.ar.

Sobre el libro

En diálogo con EL LIBERAL, el Lic. Esteban Levin sostuvo que "no hay infancia sin futuro, no hay futuro sin infancia, pero tampoco hay niñez sin pasado, ni pasado sin niñez. Al jugar, los niños descubren e inventan al mismo tiempo una dimensión secreta e íntima, no con la finalidad de conocer, sino para habitar su existencia. La infancia es el destino", comentó sobre su libro.

Y consideró que "las infancias descubren, no sin asombro e imaginación, un primer deseo en común: desean jugar. Lo común es lo diferente. Comparten la esperanza de poder jugar con otros; al realizarlo, crean un espacio, ensanchan el tiempo, crean e inventan la comunidad a la cual pertenecen, lo realizan jugando, al hacerlo coexiste el pasado con lo actual que acontece, en una experiencia de amistad imperecedera, donde se crea el sentimiento de compasión por otro, el cual funda lo comunitario. Para ellos, jugar es inquietud, pensamiento y símbolo en escena".