Salvatierra: “La media sanción en Diputados con cambios a la ley de alquileres son un buen comienzo”

26/08/2023 - 00:35 Santiago

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios local (CCPISE), su presidente Héctor Salvatierra, sostuvo que “vemos con buenos ojos esta posibilidad, como el comienzo de algo que puede terminar bien aunque hay que aclarar que esto no cambia la situación actual, no es que desde mañana se van a empezar a poder hacer contratos por dos años, sino que hay que esperar que la Cámara de Senadores se reúna y promulgue la ley y se la publique en el Boletín Oficial para que pueda entrar en vigencia”, indicó.

Agregó que “nosotros creemos que es un buen comienzo porque por lo menos en estos momentos lo consideramos como para que dejen de salir de mercado, de la oferta, las pocas propiedades que quedan en alquiler. Porque si no se hubiese tratado, capaz que seguía desangrándose la oferta pero ahora es como que hay un aliciente porque por lo menos tenemos hacia adelante una puerta abierta de posibilidad y trataremos en Santiago de hablar con nuestros senadores para que el día que les toque tratar la ley, conozcan la realidad de nuestra jurisdicción”.

Puntualizó que “estos cambios hasta que no se traten y se aprueben en Senadores no va a tener vigencia. Una vez que salga, a partir de ahí se van a poder hacer contratos, pero lo que ya está vigente hoy en contratos que ya han empezado o están por terminar, todo se respeta como venía sucediendo, porque esta ley no es retroactiva como sucede con todas las leyes”.

Señaló además que “en Santiago al igual que en el resto del país estamos con pocas unidades de oferta, no es que hay ofertas nulas, el mercado no está paralizado, hay poca oferta de propiedades, creemos que estos cambios a la ley van a hacer que las personas que estaban indecisas de alquilar, vuelvan con la esperanza que en el futuro se revierta la situación actual”.

A su vez, indicaron 10 puntos que contienen los cambios efectuados en Diputados:

1. En la locación con destino habitacional, habilita al Locatario a realizar pagos anticipados al inicio o durante la locación (MODIF ART 1196 C.C.C.N)

2. Reduce a dos (2) años el plazo mínimo de locación de inmuebles habitacionales o comerciales, manteniendo las excepciones del 1199 (MODIF ART 1198 C.C.C.N). El Locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia del inmueble.

3. Amplía la excepción del plazo mínimo legal para inmuebles destinados a Habitación con muebles con fines de turismo, descanso o similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. Mantiene el plazo mínimo legal si el contrato o contratos sucesivos superan los 3 meses, admitiendo prueba en contrario. (MODIF ART 1199 C.C.C.N)

4. Aclara que se entenderá como urgente cualquier reparación de aquellas prestaciones que, por su gravedad, impidan u obstaculicen el uso y goce convenido sobre el bien locado, autorizando al locatario a realizarla transcurridas 24hs corridas de su notificación al Locador, a cargo de éste último. (MODIF ART 1201 C.C.C.N)

5. Aclara que en caso de resolución anticipada del locatario, la indemnización que le corresponde abonar se debe calcular, según el plazo en que la ejercite, al valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. (MODIF ART 1221 C.C.C.N)

Ajustes: para inmuebles con destino habitacional, autoriza a las partes a convenir la periodicidad de las actualizaciones y el mecanismo de actualización del precio del alquiler: Pueden acordarse por intervalos no inferiores a cuatro (4) meses y aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el INDEC, o una combinación de los mismos, según acuerden. (MODIF ART 14 Ley 27.551)

6. Mantiene la obligación de registrar los contratos ante la AFIP, pero suprime la obligación del Juez de informar a la AFIP la existencia de contrato previo a correr traslado de la demanda de ejecución judicial de contrato. (MODIF ART 16 Ley 27.551)

7. Incorpora como nueva medida para implementar el Programa Nacional de Alquiler Social la obligación de relevar y difundir de manera periódica y actualizada información estadística sobre la situación de locaciones con fin habitacional, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento. (MODIF ART 19 LEY 27.551)

8. Para el caso de Locadores Monotributistas, dispone que la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados, se considera como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma. (MODIFICA Ley 26.565 Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes)

9. Bienes Personales: Incorpora la exención de impuesto sobre los bienes personales a la locación de inmuebles destinados a casa-habitación con contratos debidamente registrados, cuyo valor sea igual o inferior al monto imponible.(MODIF art. 21 Título VI Decreto 281/97 Ley 23.966).

10. Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios: establece la exención de los mismos en caja de ahorro o cuenta corriente bancaria utilizadas en forma exclusiva para operaciones de locación de inmueble con destino casa habitación, con contratos debidamente registrados. (MODIF ART. 2 Ley 25.413)