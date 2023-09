Alarma: crecen los casos de infecciones de transmisión sexual en adolescentes y adultos

03/09/2023 - 01:26 Santiago

Del 4 al 8 de septiembre la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) realizará la 2° Campaña de Información y Concientización sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) consideradas un problema de salud a escala global. La actividad se desarrollará en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual que se celebra el 4 de septiembre. Santiago del Estero, a través de la Asociación Santiagueña de Dermatología, sección de la SAD, se adhiere a esta movida de concientización a fin de que la comunidad aprenda y se interiorice de la importancia de la prevención de estas enfermedades.

En diálogo con EL LIBERAL, la Dra. Susana Mercado de Scaglione, reconocida médica dermatóloga de la provincia consideró importante esta actividad, valiéndose del incremento de consultas por estos casos, en Santiago.

"En el sector privado estamos viendo un incremento de casos tanto en jóvenes como en personas mayores de edad, que comprenden el grupo etario de los 30 a los 50 años. Si bien no contamos con estadísticas, se sabe de este incremento además por las experiencias de colegas en los Congresos", explicó.

En ese marco pidió trabajar en el tema y consideró de suma necesidad "pensarlo al tema".

"He visto casos que sorprenden, en personas de 30 años, mujer, con lesiones que no parecían. O sea que podemos afirmar que hay un incremento y por ello debemos trabajar en la concientización", ahondó la especialista.

Situación

En el marco de la campaña impulsada a nivel nacional, los especialistas señalan que las ITS deben ser abordadas con una "estrategia de prevención combinada" en la que se consideren los aspectos dinámicos de la vida de las personas, la promoción pública activa del uso de preservativos, campo de látex, geles lubricantes y la implementación de intervenciones basadas en medicación para prevenir contagios ante una potencial exposición al VIH.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día más de un millón de personas contraen una ITS, lo que significa que anualmente unos 376 millones de personas contraen infecciones por Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (gonorrea o blenorragia), Trichomonas vaginalis y Treponema pallidum (Sífilis).

Como ejemplo de esto, más de 290 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano y el número de personas con infección genital por virus del herpes simple supera los 500 millones.

La estrategia de prevención combinada propone "garantizar la oferta integral de servicios adecuados a la realidad de cada persona y contribuir a realizar transformaciones políticoestructurales", señaló la jefa del servicio de Dermatología del Hospital Muñiz Viviana Leiro, quien también es secretaria científica de la SAD y asesora del grupo de ITS.

"Se debe trabajar para reducir el estigma y la discriminación de las personas que viven con VIH y otras ITS o se encuentran más expuestas a la infección por sus prácticas y sus condicionantes estructurales", señaló Leiro.

También "se recomienda promover el uso de preservativos y geles lubricantes en todas las relaciones sexuales; para aumentar su accesibilidad éstos deben ser gratuitos y estar disponibles en forma de puestos fijos", puntualizó.

Profilaxis frente al VIH; qué dicen los expertos

Las situaciones de potencial exposición al VIH constituyen una urgencia, y el inicio precoz de la profilaxis post exposición (PEP) resulta clave para reducir la posibilidad de transmisión. Este tratamiento no tiene utilidad y no está indicado luego de las 72 horas de la exposición, por eso todas las prepagas, obras sociales y guardias del sistema público deben cubrir esta opción terapéutica en forma gratuita inmediata y confidencial, explican los expertos.

La PEP es un derecho garantizado en la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e ITS. Si se niega el acceso se debe acudir a cualquier guardia del sistema público para pedir el tratamiento y luego realizar el reclamo correspondiente en la cobertura médica. Otra de las alternativas de prevención es la profilaxis pre-exposición.

Prevención de la sífilis, una de las ITS en alza

"La sífilis puede no mostrar síntomas ni signos. Algunas veces solo se detecta con un examen médico y/o un análisis de sangre; por eso hacerse pruebas es la única forma de saber con seguridad si alguien tiene una sífilis o no", indicó Ada Vaccarezza, coordinadora del grupo de trabajo de ITS de la SAD y jefa de Dermatología del Hospital Santojanni. La Sífilis desarrollará manifestaciones dermatológicas en todos los momentos de su evolución.

La dermatóloga resaltó la importancia de la detección y el tratamiento médico especializado ya que "el uso de antibióticos por otra patología o la automedicación decapita y aborta la evolución de la enfermedad, la gente se cree que se cura y en realidad es una cura incompleta; la Sífilis es tratable y puede curarse si se detecta a tiempo", afirmó.