Gran conmoción generó el fallecimiento de Agustina, la adolescente que estuvo con su papá en “Los 8 escalones”

Escenas de profundo pesar se vivieron ayer en el Polideportivo de la ciudad de Beltrán, donde fueron velados los restos de la pequeña Agustina Cáceres, a quien la conoció todo el país, cuando irrumpió en la pantalla de Canal 13 junto a su padre Mariano, a fines de abril, en el programa “Los 8 escalones”, que conduce Guido Kazcka.

“Agus” venía dándole batalla a un cáncer que le detectaron en 2018, cuando apenas tenía 10 años, y que se había complicado en los últimos tiempos, por lo que con asiduidad debía acudir al centro asistencial de Buenos Aires.

Primero le diagnosticaron rabdomiosarcoma (RMS) ocular, un tumor que ataca a los músculos. Luego, se sumó un tumor en la base craneal, por lo que fue operada y comenzó a recibir un tratamiento oncológico.​​

Sus padres, Mariano y Noelia, se turnaban para acompañarla en sus viajes a Buenos Aires, y además, Agustina, completan la familia dos hermanos. En julio le había festejado su cumpleaños de 15.

Ni bien se conoció la noticia de su deceso, fueron innumerables las muestras de dolor y de pedidos de pronta resignación para su familia, a través de las redes sociales, y estas muestras de dolor y de acompañamiento, se trasladaron al salón del Polideportivo Municipal de la ciudad de Beltrán, que fue dispuesto especialmente por las autoridades para su velatorio.

Los restos de Agustina serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Beltrán, donde sin dudas se reiterarán las muestras de pesar.

Además el duelo se extendió al Colegio Privado "Ciudad de Beltrán", donde la adolescente cursaba el segundo año del secundario, que suspendió todas las actividades previstas para esta jornada.

Estado delicado

Luego de la irrupción de Agustina junto a Mariano en la televisión, su caso se hizo conocido por todos y se ganó el cariño de quienes la vieron abrazarse emocionada a su papá cada vez que este ganó cada uno de los desafíos. Por ese entonces, desde Beltrán, su mamá Noelia habló de la complejidad del cuadro de la menor, pero que confiaba en la fortaleza que le transmitía.

"Ella me dice ‘mami, de esta vamos a volver a salir. Quedate tranquila, porque yo no me voy a rendir. Vos acompañame’. Son cosas que no me permiten caer", relató en aquel momento Noelia.

Pero toda la tensión acumulada desde que comenzaron con el peregrinar por los médicos, quebró totalmente a Noelia y a toda la familia, quienes ayer no encontraban consuelo.

El viernes por la noche, Agustina comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza, por lo que fue trasladada al Cepsi, donde se le brindaron los cuidados necesarios, pero fueron vanos, debido a la complejidad del cuadro.