Marangoni: "Después del 10 de diciembre la economía va a tener que tomar medidas de ajuste y todos los candidatos te dicen no te preocupes, no te va a doler"

09/09/2023 - 08:17 Santiago

CABA (enviados especiales de EL LIBERAL)

Mientras avanza el calendario hacia las elecciones Generales y los tres principales candidatos, Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich apelan a distintas estrategias para posicionarse de cara al electorado, y surgen las primeras encuestas posPaso, los analistas políticos se prponuncian sobre las posibilidades de unos y otros.

El reconocido politólogo Gustavo Marangoni prefiere poner el foco en la cuestión económica y las dificultades que tendrá la Argentina, quien sea que gane. En ese sentido, advirtió que "Después del 10 de diciembre, la economía va a tener que tomar medidas de ajuste para reducir el déficit”, pero que ahora todos los candidatos “te dicen no te preocupes, no te va a doler". Así lo manifestó en una charla a fondo con EL LIBERAL, en el corazón de Palermo, en uno de sus clásicos bares, donde abordó el escenario económico y político, en el marco del proceso electoral que atraviesa el país para elegir nuevo gobierno.

Al respecto, agregó que la principal ocupación de los gobernadores será que “la tijera” del ajuste no afecte sus gestiones.

Además dijo que es probable un triunfo de Milei en octubre, pero sostuvo que hay ser prudente teniendo en cuenta la “resilencia del peronismo” ni las ansias de “poder de Sergio Massa”.

Consultado sobre el rol de las provincias y sus gobiernos en la nueva etapa institucional del país, Marangoni señaló que “van a quedar muchas provincias amarillas (Juntos por el Cambio) y menos provincias azules (peronismo y aliados) de las que estábamos acostumbrados”.

“Pero esa lectura política queda supeditada o subordinada a una situación económica. Creo que la principal ocupación de los gobernadores a partir del 10 de diciembre va a ser tratar de que la tijera y la poda del ajuste no los afecte en una medida muy importante, porque probablemente las turbulencias económicas de acá al 10 de diciembre sean mayores en cualquiera de los resultados posibles”, advirtió.

Señaló como síntoma “que el mercado está nervioso. En las últimas semanas, en los últimos 10 días se impuso el desensillar hasta que aclare, sobre todo en los mercados, en los bonos, en la bolsa, en las acciones que cayeron de una manera importante”.

El analista político indicó que “después del 10 de diciembre la economía va a tener que tomar medidas que ahora todos te dicen no te preocupes, no te va a doler, el ajuste no va a ir sobre la población, sobre la política, el propio Milei dice el ajuste sobre la casta, pero no sobre los empleados públicos, no sobre los beneficiarios de los programas sociales, sobre los jubilados tampoco, etc. Ahora uno siente que ahí hay algo parecido a esos argumentos que le damos a los chicos cuando lo tenemos que llevar a vacunar y le decimos que no duele, que no pasa nada, que es simplemente un pinchacito y cuando estamos ya en la sala de guardia, el estrés crece”, ilustró.

Manifestó que “el Estado Nacional tiene un déficit importante, que va a tener que requerir de algunas señales contundentes de cómo disminuirlo, que parte de la disminución sin duda pasará por una continua reducción de subsidios que se dan en el área metropolitana, pero en el otro lado, algo que puede estar sucediendo que son los giros de los recursos discrecionales que el Poder Ejecutivo envía a las provincias y a mí me parece que en ese sentido a lo mejor se van a imponer solidaridades territoriales que no van a tener que ver mucho con el tema de los colores políticos”.

No obstante, consideró que “va a tener que haber un diálogo con las nuevas autoridades (Nación-provincias)”, para evitar generar “un espíritu de cuerpo y procurando que no haya una poda sobre tus recursos, te puede perjudicar si la situación nacional se espiraliza y entras en un fenómeno inflacionario más profundo. Como el delicado equilibrio, el gobernador tiene que cuidar sus provincias, pero a la vez si la Nación entra en un vértigo de inestabilidad también la provincia se perjudica. Ese será el gran rol de los gobernadores que van a tener que estar atentos y vigilantes, sobre todo en los primeros cuatro o cinco meses del próximo día”, puntualizó.

-¿La elección se define en octubre o como dice Massa, en un alargue en noviembre?

-“Creo que hay posibilidades de que se resuelva en octubre, pero yo no subestimaría ni la resiliencia del peronismo ni la voluntad de poder de Sergio Massa. A lo mejor en este año donde en algunos aspectos no le termina de encontrar el agujero al mate, lo que uno ve que igual no se desanima, que insiste, y que se ha convertido en el gobierno. Y uno en ese sentido creo que mira a los tres candidatos y ve que ahí hay como una suerte de articulación de discurso y de forma de moverse que casi lo pone como un presidente en los hechos. Eso juega a favor y el hecho de que el peronismo tiene lealtades y adhesiones en distintos puntos del país es un elemento que tiene que llevarnos a cierta prudencia. Siempre es difícil no dejarse llevar por los momentos, por la fotografía del momento. Todavía estamos bajo el efecto de una elección que sucedió hace menos de un mes y está además la centralidad comunicativa de Milei que ha crecido: ahora están hablando en el mundo que Elon Musk acaba de tuitear el hecho de que si Milei ganara sería un cambio. Una suerte de guiño de parte del dueño de la principal red social del mundo”.





Prudencia





Marangoni señaló que si bien hay un clima de euforia (en los libertarios), dijo que él como politólogo elabora escenarios. En ese sentido, recalcó que “lo prudente es que uno no busque adivinar el futuro porque en todo caso nos vamos a los tarotistas, sino evaluar posibilidades: ¿Existe la posibilidad de que gane en primera vuelta? Por supuesto, pero tiene enfrente a una fuerza que parece que no está dispuesta a rendirse así fácilmente. Sí creo que el oficialismo está como muy ahora teñido de Frente Renovador. A lo mejor la primera parte de la campaña uno veía que estaba la idea de contener a los distintos grupos y subsectores y ahora es massismo puro, lo cual puede dar una pista, no solo para una eventual segunda vuelta, sino en el caso de que ganara la idea de que vendríamos a otra etapa del peronismo.

-¿Puede cambiar el comportamiento del electorado en las Generales con respecto a las Paso y que eso sea determinante?

-“Este tramo de la campaña no es idéntico al otro, porque ya cada uno sabe con lo que cuenta, pero todavía bajo los efectos de la sorpresa de que un candidato nuevo haya vencido a las dos coaliciones que vienen hegemonizando la vida política de los últimos años, bueno, hay una situación de expectativa, de temor. Porque lo nuevo genera esas dos cosas, expectativas y a la vez el temor. Justamente la condición de nuevo lleva a las preguntas de con quiénes lo haría y cómo encararía una expresión política que hasta ahora es más una corriente de opinión que una fuerza política. Es una corriente de opinión que evidentemente ha calado profundo y ha sorprendido por la magnitud y sobre todo por la localización geográfica del voto, porque como ha teñido de violeta provincias que antes eran azules, uno dice ¿qué pasó acá? Pero también, como todo, a medida que el 10 de diciembre se acerca y la posibilidad de que él sea gobierno crece, adentro y afuera del país los votantes, los mercados, etcétera, empiezan a decir, y “si gana ¿Cómo lo va a hacer?” Te empiezas a preocupar mucho más por el cómo. Una cosa es tener una expectativa de algo y lo otro es cuando se acerca a la realidad. Uno estudia para un examen y hasta los días previos está muy concentrado en todo lo que tiene que ver con el hecho de memorizar, de repasar. Ahora, el día que está frente a la mesa examinadora ya las cosas cambian. Creo que esa mesa examinadora que será la ciudadanía el 22 de octubre, va a evaluar si prefiere convivir con dos miedos: lo desconocido y lo conocido. Son el miedo que puede generar Milei, que es lo desconocido; y el miedo que puede generar Sergio Massa y Unión por la Patria, que continúe este presente, que es conocido y tiene aspecto problemático, o que regrese la alternativa que gobernó hace cuatro años, que también es conocido”.





Indecisos

Finalmente, Marangoni señaló que hay que prestar atención a los indecisos que definen su voto a último momento y que pueden ser determinantes, y que las fuerzas deben elaborar estrategias para captar esas voluntades. “Hay mucha gente que decide su voto el último día. Se estima entre un 15 y un 20% y esto es todo un desafío, estamos todos viendo qué van a hacer los candidatos para llevar a votar a los que no votaron o para seducir a esos 700 mil que votaron por otras alternativas que no pudieron superar el 1,5%. La pregunta es qué dispositivo, qué abordaje estás pensando para aquellos que deciden en el último momento”, concluyó.





Los desafíos de Milei, Massa y Bullrich, según la visión del politólogo





Patricia Bullrich

“Juntos por el Cambio salió debilitado del 13 de agosto, de alguna manera la victoria de Patricia Bullrich fue muy costosa en términos de la dinámica interna de esa fuerza, yo creo que ella esperaba ganar como ganó a Horacio Rodríguez Larreta, pero también quedar con JxC en primer lugar y se encontró con que fue desplazada por alguien que fue más allá en lo discursivo respecto del cambio (Milei)”.

“Paradójicamente a Patricia Bullrich que en su trayectoria política reciente la idea de estar en el medio le parecía mediocridad, tibieza, todas las descripciones que hacía de Horacio Rodríguez Larreta ahora se encuentra con que la que está en el medio es ella”.

“El hecho de sumar a Carlos Melconian en la campaña tiene el agregado de que está incorporando a un economista con mucha dinámica y mucho lenguaje de medios, que puede dar discusiones técnicas respecto al ministro de economía, que es el candidato además de Unión por la Patria, y a Milei que es economista. Pero también ahí hay algo que es un experimento nuevo, porque el ministro de economía generalmente se designa después, acá es como que hay una confianza en que el ministro de economía le traccione votos, es curioso”.

Sergio Massa

“En el caso del gobierno la principal dificultad es, por supuesto, la agenda económica, lo que ya sabemos, la inflación, por supuesto que otros temas también, pero básicamente la agenda económica. Y ahí es donde Sergio Massa ha empezado a ser más enfático con respecto a los errores del gobierno. Ha tenido como su propia versión de los funcionarios que no funcionaban, hay funcionarios que dieron muy poco, que tienen que hacer un pedido de perdón, utilizó la palabra perdón, el gobierno tiene que hacer una autocrítica. Es decir, hay una ponderación de que lo que se venía señalando hasta ahora: las cosas que no se pudieron conseguir, o los problemas que no se pudieron resolver son la consecuencia de la pandemia, de la deuda que dejó Macri, o de la guerra con Ucrania, tenía gusto a poco. Entonces, si vos le vas a pedir a la sociedad cuatro años más de un gobierno, tenés que decir por qué vas a poder hacer en el futuro lo que no pudiste hacer, o no estás pudiendo hacer ahora”.

Javier Milei

“Es quien, a lo mejor, tiene que modificar menos de su discurso, pero tiene a la vez que pulir con la búsqueda, paradójicamente también, de cierto equilibrio, porque Milei ha sacado el 30% de los votos y lo ha hecho sobre la base de la voluptuosidad de los excesos. Ahora hay que pulir un poco eso, pero tampoco tanto, porque si ahora se presentara como un político muy moderado y demasiado discreto, es como que llegara la casta antes de tiempo”.

PRINCIPALES DEFINICIONES





"Que un candidato nuevo haya vencido a las dos coaliciones hegemónicas genera expectativas y temor"





"A medida que el 10 de diciembre se acerca la posibilidad (expectativa) de que Milei sea gobierno crece, adentro y afuera del país"





"El 22 de octubre la ciudadanía va a evaluar si prefiere convivir con el miedo a lo desconocido (Milei) o lo conocido (peronismo y JxC)"





"Hay posibilidades de que se resuelva (la elección) en octubre, pero no subestimaría ni la resilencia del peronismo ni la voluntad de poder de Massa"





"Creo que la principal ocupación de los gobernadores será tratar que la tijera y poda del ajuste no los ajuste en una medida muy importante"





"Las turbulencias económicas de acá al 10 de diciembre probablemente sean mayores en cualquiera de los resultados posibles"