"El suicidio es un hecho tan doloroso que no podemos aceptar que se siga dando"

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS), que se recuerda anualmente el 10 de septiembre, está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El evento representa un compromiso global para centrar la atención en la prevención de casos.

El lema de este año es "crear esperanza a través de la acción", y refleja la necesidad de una acción colectiva para abordar este urgente problema de salud pública.

En este contexto, el Dr. Gastón Noriega, médico psiquiatra abordó la temática en un diálogo con EL LIBERAL y llamó a toda la comunidad a unirse en el compromiso de trabajar y actuar para prevenir. Asimismo enumeró las señales de alarma de una persona con pensamiento suicida.

"El 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, para lo cual se trata de poner el tema en agenda en todos lados, para que la gente hable entre sí sobre lo que es el suicidio y la importancia de tenerlo en las conversaciones, porque nosotros podemos hacer muchas cosas para prevenirlo y este es un hecho muy lamentable que afecta a muchas personas y familias", consideró el especialista.

Asimismo consideró "muy importante tener en cuenta que hay un estigma en todo lo que tiene que ver con la salud mental, los problemas psiquiátricos y también con el suicidio. Muchas veces, los problemas de salud mental son motivo de vergüenza o temor de mostrar la vulnerabilidad de los adultos o niños, por lo cual las personas no comunican lo que les pasa. Es muy importante tratar de fomentar las conexiones positivas en donde sea que estemos. Si hay alguien que contesta mal, se lo ve negativo, hay que tratar de ver el motivo, lo cual nos conducirá a tratar de ayudar a esa persona".

Ayuda

El Dr. Noriega habló además de la importancia de trabajar en el tema y hacerlo desde el lugar correcto, independientemente del rol que ocupa en la sociedad.

"El mensaje tiene que ser claro. Todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio. No hace falta ser médico, psiquiatra o ni siquiera trabajar en Salud. Todos, un amigo, hermano, padres, familia, el entorno más próximo puede hacer algo. Es importante también el trabajo en las escuelas. Necesitamos que se hable del tema, que se desmitifique, que no sea un tabú, que se hable de las soluciones y las estrategias", explicó el especialista.

Sobre la situación actual del tema en la provincia, el Dr. Noriega sostuvo que el "hecho es tan doloroso y frecuente, que no podemos aceptar que esto se siga dando. Todos nos tenemos que activar para transformar esta realidad"

Mitos

El especialista derribó alguno mitos en relación al suicidio al considerar que "no es cierto que el que dice que se va a suicidar no se suicida. Muchas veces las personas empiezan con un pequeño corte, tomando medicación y después van aumentando la apuesta porque no tienen respuesta. Muchas veces es un mensaje de que no se sienten bien. En ocasiones pensamos que es una manipulación y no lo hará, pero nunca debemos desafiarlo a que lo haga, porque pueden intentar hacerlo de otra forma y realmente hacer que eso suceda. A toda persona que habla de no seguir viviendo, hay que tomarla en serio. Y agregó: “Tampoco es cierto que las personas que se van a suicidar no lo dicen. Todas las personas mandan un mensaje. Lo que pasa es que muchas veces no se los ve ni se los entiende, pero tienen que ver con su comportamiento”.

Se realizan actividades para abordar la temática

El psiquiatra Gastón Noriega sostuvo que “la primera línea de defensa que tenemos contra el suicidio es la conciencia y la educación. Por lo tanto, se están realizando una serie de actividades en las escuelas y clubes”. Por ejemplo ayer, en el Santiago Lawn Tenis Club se realizó una jornada sobre prevención del suicidio. “La prevención se basa en alentar a la gente a que cuando venga alguien que está mal, triste, aislado socialmente, tengamos la preocupación y ocupación de hacer algo por esa persona, porque tal vez no se siente bien y está pensando en suicidarse. A veces no es tan evidente, pero es muy importante como personas que somos hacer algo al respecto”, sostuvo el especialista.