"Las personas con pensamientos suicidas muchas veces mandan mensajes a través de su conducta"

09/09/2023 - 01:08 Santiago

Dr. Gastón Noriega, mé-

dico psiquiatra

El Dr. Gastón Noriega, médico psiquiatra, en comunicación con EL LIBERAL alertó cuáles podrían ser las "voces de alarma" a las que como sociedad, se debe estar atentos y actuar para prevenir.

"Muchas veces no lo expresan verbalmente, pero sí a través de conductas que tienen que ver con aislamiento social, no juntarse más con los amigos, expresar agresividad, hablar mucho de la muerte, consumir mucho alcohol o drogas. Además cosas que le interesaban ya no le interesan, dejan de comer, optan por dormir mucho, algunos regalan las cosas como queriendo despedirse. Obviamente hay mucho deterioro en el funcionamiento escolar, académico, hay mucho aislamiento, se vuelven impulsivos. Todas estas cosas muestran un mensaje que tenemos que interpretar como signos de alarma, que no los podemos dejar pasar sino tratar y ver las causas para elegir las estrategias a seguir para ayudar", explicó Gastón Noriega.

Seguidamente enumeró los principales factores de riesgo: "Ellos son las enfermedades mentales como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad severo. También todo aquello que tenga que ver con abusos, traumas, duelos, problemas económicos, que es algo que suma al estrés, acceso a los medios letales como armas de fuego. Otra cosa que es muy importante es el historial de intento de suicidio".