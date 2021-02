Zaira Nara volvió fascinada a la televisión

02/02/2021 - 10:16 Pura Vida

Zaira Nara volvió a los primeros planos. La hermana de Wanda Nara reemplaza a Verónica Lozano en la conducción del magazine “Cortá por Lozano”, que se emite por Telefé y que en Santiago del Estero se lo puede ver por la pantalla de Canal 7.

“Para mí es un honor que Vero me llame para reemplazarla y la verdad es que a la tele la estaba extrañando. Pero al virus le tengo mucho respeto, me preocupa y me da miedo contagiar a alguien” expresó Wanda en unan entrevista en “Por si las moscas”.

“Con esto me dan ganas de volver a la tele, me cuesta dejar el tiempo que le dedico a los chicos, pero sí me gustaría hacer algo de entrevistas y juegos. Amo la tele” dijo. También habló cómo le afectó el coronavirus.

“La pandemia hace que cambie la dinámica con el solo hecho de que los chicos estén en casa. Yo trabajo mucho en casa y me costó reubicarme en el día a día. En el medio todos los cuidados que hay que tener y ser conscientes de que nunca se sabe dónde te lo podés agarrar”. Wanda pasó sus vacaciones en la Patagonia. “Me despido por unos días de este lugar... Vuelta a casa y vuelta a la TV por un ratito”, expresó.