Salen a la luz más mensajes de Leopoldo Luque: “Si hay una autopsia, salta eso”

03/02/2021 - 09:01 País

A medida que pasan los días, la investigación en torno a la muerte de Maradona sigue dejando al descubierto nuevas situaciones en las que se involucra al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, en un intento desesperado por no quedar "pegados" en una muerte que parecía, al menos para ellos, muy previsible.

Ahora trascendieron mensajes en los que Luque muestra mucha preocupación por la marihuana que Diego recibía de parte de su entorno más cercano: “No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo”, fue el mensaje que recibió el profesional.

Y su respuesta fue contundente: “Ahí le dije a Maxi (Pomargo) que si hay una autopsia salta eso”, manifestó. Maxi Pomargo es un familiar de Rocío Oliva, que luego fue echado acusado de haber robado en varios countries.

Luego, durante semanas Luque expresó su preocupación por reunir al entorno de Maradona y hablar sobre la situación delicada de su salud y el mal que le generaba consumir marihuana. Incluso, tiene intenciones de reunirse con el abogado Matías Morla.

“Decí que, dentro de todo, tengo a la Monona que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enterás nunca. Todos ayer, menos la Monona y el de seguridad, todos fumando porro” y “Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Les pide a los de seguridad faso. Les dice ‘faso’. Y el otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano”, son otros de los mensajes que Luque recibió, aunque no se detalla de quién.

“A raíz de eso me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos. Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío”, agregan después.

Ayer, la psiquiatra Agustina Cosachov sumó un nueva imputación, por haber expendido un certificado médico asegurando que Diego se encontraba en buen estado, sin siquiera haberlo visitado.