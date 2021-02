Marcos Rojo tuvo que abandonar la práctica por una dolencia y será evaluado por los médicos de Boca

03/02/2021 - 12:40 Mundo Boca

El plantel de Boca Juniors volverá esta tarde a los entrenamientos en el predio de Casa Amarilla, y antes de comenzar la práctica serán revisados Marcos Rojo y Esteban Andrada, quienes ayer terminaron el trabajo vespertino con algunas molestias musculares.



En el caso de Rojo, que cumplía su primer entrenamiento tras ser presentado al mediodía en la Bombonera por el presidente del club, Jorge Ameal, todo indica que puede haber sido una fatiga ligera tras su primer trabajo en grupo, ya que venía de trabajar solo en un gimnasio en los últimos dos meses.



Allegados al jugador indicaron que finalizó el trabajo físico de ayer con una "leve molestia" en el gemelo derecho, pero que no sintió ningún pinchazo y que no tendrá problemas para completar la pretemporada.



Para el cuerpo técnico que encabeza el DT Miguel Russo, puede ser algo normal debido a la inactividad del jugador, quien no entrenaba en un campo de juego (que ayer además estaba pesado por la lluvia) desde hacía bastante tiempo. Y estarán atentos a su evolución para determinar qué tipo de tareas le darán.



El arquero Esteban Andrada, por su parte, también sintió una leve molestia y será evaluado esta tarde por los médicos del club de la Ribera.