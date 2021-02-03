CARTELERA TV / 4 DE FEBRERO 2021

-
07.55 APERTURA DE TRANSMI‑
SIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 FUERZA DE MUJER. ESTO
PASÓ
10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS
Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 ZULEYHA, ATRAPADA POR
UNA MENTIRA
18.00 GUERRA DE ROSAS
18.45 FLORICIENTA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 FLORICIENTA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 MINUTO PARA GANAR
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 MINUTO PARA GANAR
(CONTINÚA)
22.45 FUERZA DE MUJER
00.30 STAFF
00.45 CUENTOS INOLVIDABLES
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CHIKUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SGO. PUEBLO QUE BAI‑
LA
20.30 JUNTOS POR LA INCLU‑
SIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30NOTICIERO 7 (2ª EDI‑
CIÓN)