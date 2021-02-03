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CARTELERA TV / 4 DE FEBRERO 2021

- 22:30 Cartelera

07.55 APERTURA DE TRANSMI‑

SIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 FUERZA DE MUJER. ESTO

PASÓ

10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS

Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ZULEYHA, ATRAPADA POR

UNA MENTIRA

18.00 GUERRA DE ROSAS

18.45 FLORICIENTA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 FLORICIENTA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 MINUTO PARA GANAR

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 MINUTO PARA GANAR

(CONTINÚA)

22.45 FUERZA DE MUJER

00.30 STAFF

00.45 CUENTOS INOLVIDABLES

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO. PUEBLO QUE BAI‑

LA

20.30 JUNTOS POR LA INCLU‑

SIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30NOTICIERO 7 (2ª EDI‑

CIÓN)

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