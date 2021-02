Milo logró la liberación creativa con Solito y Sola

03/02/2021 - 22:39 Pura Vida

¿“Solito y sola” es una canción que habla de liberación, soledad, amor, encuentros o desencuentros?

Reúne un poco de todo. Habla de liberación desde mi yo artista porque es una canción que acompañó un proceso de ya no pensar más en lo que yo pensaba que la gente quería escuchar de mí o lo que la industria quería de mí.

Cuenta la historia de dos personas, las cuales han tenido algún tipo de encuentro y al llegar la noche se piensan a solas, cada uno por su lado, deseando el momento de volver a verse.

¿Es también una suerte de continuación de “So Happy”, canción que lanzaste en el 2019?

“Solito y Sola” es la hermana menor de “So Happy” la cual salió a principios de este 2020.

Las dos canciones nacieron en diciembre del 2019 después de meses de no gustarme nada de lo que estaba haciendo, por estar confundido en la búsqueda. Fue como reencontrarme con ese Yo de siempre y con un sonido nuevo.

Fue como traer mi Yo de siempre al sonido que estaba buscando y quizás tiene más que ver con un pop más urbano, más electrónico, pero dejar de pensar con todo lo que sea externo, como el hacer un hit y todas esas cosas que cuando era más chico me confundió mucho.

¿Entrar a la industria fue muy planeado o se dio naturalmente?

Entrar a la industria, así de prepo, que fue lo que soñé y trabajé mucho para lograrlo y se me dio antes de lo pensado, quizás, entonces, en ese momento, cuando era más chico, me confundió un poco y fue un año de buscar un hit y pensar en el lugar que yo podía ocupar en el mercado en vez de ser más genuino y decir “esta es la música que tengo ganas de hacer y es esto lo que me sale hoy”. Así que, “Solito y sola”, es liberación desde ese lado.

¿Fue traumático lograr, con “So happy”, primero, y con “Solito y sola” ahora, ser vos mismo tanto en la composición como en el ritmo?

Lo fue porque mientras yo estaba buscando el hit, que fue todo el primer año que yo estuve en Sony, me pasaba algo muy loco que era volver del estudio a mi casa e ir escuchando la música y decir ‘¿qué es lo que estoy haciendo?’ ‘íNo me gusta, no me gusta!’ Me preguntaba si dónde estaba el Mi‑lo que jugaba con la música, el fan número uno de su música donde cada canción era lo que quería.

Entonces, quizás, en ese sentido fue traumático. Todo esto fue hasta que llegaron “Soy Happy” y “Solito y sola” que fueron una liberación y decir “íoh, volví, acá estoy!”.

¿Pudiste reencontrarte con el Milo de “Donde reposa el vacío” y “Vas a olvidar”?

Tal cual. ‘Donde reposa el vacío’ es un paso a querer un camino profe

sional en la música. Desde los 11 años que toco la guitarra y desde los once y medio que empecé a componer y nunca lo vi como un hobby. A los 15 años, con ya varias canciones hechas, me mandé a tocarlas al subte y vi que había una aceptación ya siendo muy chico. El subte es un ambiente bastante hostil porque no es un público que te elige sino que vos vas a proponerle una experiencia. Entonces, “Donde reposa el vacío” es mi primer disco en el que se junta un producto comercial que pueda gustarle a mucha gente y también esa intimidad de mi habitación de los 15, 16, 17 años. “Vas a olvidar”, con la propuesta de Sony hecha, fue la búsqueda de un hit latino que, por haberle gustado tanto esa canción a la industria, entonces yo dije “tiene que ser por acá”. Mi imaginario musi‑cal fue muy amplio. Me

gustan las baladas, el pop, el rock nacional y también el reguetón .l